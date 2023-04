Es im Leben zu etwas bringen, bedeutet für jeden etwas anderes. Persönlicher Erfolg ist etwas sehr Individuelles. Für viele bedeutet es, eine bessere Zukunft aufzubauen für sich selbst und die eigenen Kinder oder – etwas weiter gefasst – für die Generationen nach uns. Auch der Wunsch nach einem Eigenheim ist bei vielen ein erklärtes Ziel – ebenso wie die Absicherung des Erreichten sowie die Vorsorge betreffend zukünftige, unplanbare Ereignisse. Wie aber geht man das an?

Sich in Ruhe Gedanken machen, dabei auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren und sich mit seiner Vertrauensperson darüber austauschen. Damit beginnt die Reise. Die Berater der Volksbank begleiten Ihre Kunden bei diesen Überlegungen im Jahresgespräch. Denn „Als Hausbank für Unternehmer und unternehmerisch denkende Privatkunden steht die Volksbank für kompetente, persönliche Beratung. Dabei bleibt die persönliche Beratung ein wesentlicher Bestandteil – und das auch in Zeiten, in denen hausbanking, Selbstbedienungs-Foyers sowie Beratungsmöglichkeiten per Telefon und Video auf immer breiteren Zuspruch stoßen. Im Jahresgespräch werden die persönlichen Ziele und Wünsche aufgegriffen und Wege, diese zu erreichen, erarbeitet. Das Gefühl von Zufriedenheit stellt sich ein, wenn die Ergebnisse des Handelns die Erwartung an die Zukunft erfüllen.

In Klosterneuburg sorgt Filialleiter Mag. Harald Gartner mit seinem erfahrenen Team für bestmögliche Beratung. Diesen Weg geht die Volksbank gemeinsam mit ihren Kunden seit über 150 Jahren - diesen Weg beschreitet sie auch heute. Langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region bestätigen die Wertschätzung und das Vertrauen, welches verbindet. Die Volksbank macht die Ziele Ihrer Kunden zu den eigenen und teilt die Träume ihrer Kunden. Unabhängig davon, ob sie ihr Unternehmen wachsen lassen wollen oder ihr privates Vermögen sinnvoll veranlagen. Mit der Volksbank erreichen Kunden ihre Ziele besser, leichter und schneller.