2023: Aktien vor leichter Erholung

Das Jahr 2022 war mit dem Beginn des Ukrainekriegs, hoher Inflation, der Zinswende und Corona ein herausforderndes Jahr an den Kapitalmärkten. Was hält das Jahr 2023 für Anleger bereit? Union Investment, die Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen FinanzGruppe, rechnet zunächst mit schwierigen Monaten. Die Aussichten dürften sich im Verlauf des Jahres jedoch bessern, sobald mehr Klarheit in Bezug auf Konjunktur, Inflation und Geldpolitik herrsche.

„In den USA und im Euroraum erwartet unser Fondspartner eine Rezession“, sagt Klaus KOBALD, Private Banker der VOLKSBANK WIEN AG. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten dürfte 2023 um 0,2 Prozent und im Euroraum um 1,0 Prozent schrumpfen. Deutschland sei aufgrund hoher Energiekosten, hartnäckiger Inflation und eines bedingt durch die Wachstumsschwäche der USA und Chinas eher mäßigen Außenhandels besonders betroffen. Daher erwarte Union Investment einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,4 Prozent. „Doch viele Regierungen versuchen die wirtschaftliche Aktivität durch eine expansive Fiskalpolitik zu unterstützen. Mit einer schweren Rezession rechnet unser Fondspartner daher nicht und sieht die Volkswirtschaften 2024 dann auch wieder auf einen Wachstumspfad einschwenken“, so Klaus KOBALD.

Strukturell höhere Inflation

„Anleger sollten sich künftig auf höhere Inflationsraten als in den vergangenen Jahren einstellen“, sagt Klaus KOBALD weiter. Doch so hoch wie aktuell werde die Inflation nicht bleiben, denn die Wirtschaft verlangsame sich, die Notenbanken drückten auf die geldpolitische Bremse, und die Preise für Vor- und Zwischenprodukte gingen aufgrund wieder stabilerer Lieferketten zurück. Auch bei den Energiepreisen rechnet Klaus KOBALD mit einer Beruhigung. Nach Prognosen von Union Investment dürfte die Inflation in den USA im kommenden Jahr noch um 4,1 Prozent zulegen, während sie im Euroraum und in Deutschland bei 6,4 Prozent liegen sollte.

Anleihen jetzt attraktiv, die Zeit für Aktien kommt noch

Wie positionieren sich Anleger in diesem Umfeld am besten? Im kommenden Jahr sollten ausgewählte Anleihen wieder interessante Chancen aufweisen, so Union Investment. Innerhalb der Anlageklasse zählen die Kapitalmarktstrategen Unternehmensanleihen und strukturierte Anleihen bonitätsstarker Emittenten (Investment Grade) zu den Favoriten. Auch bei hochverzinslichen Anleihen könne man fündig werden, es sei jedoch in jedem Fall eine sehr sorgfältige Titelauswahl gefragt.

Für die Aktienmärkte der Industrienationen erwartet die Fondsgesellschaft eine leichte Erholung. So dürften zwar die Gewinne um rund zehn Prozent zurückgehen, der Druck auf die Bewertungen aber zugleich nachlassen. „Diese Erholung dürfte sich allerdings vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte zeigen“, gibt Robert BÜRGER, Anlageberater bei der VOLKSBANK WIEN AG, die Einschätzung des Fondspartners wieder und lenkt den Blick auf den Investmentstil: „Dabei sollten Substanz- beziehungsweise Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumsaktien wieder attraktiver werden.“ Außerdem beschleunige sich der Umbau hin zu nachhaltigeren Volkswirtschaften – nicht zuletzt in den USA. „Auch dieser Trend dürfte Anlagechancen bereithalten“, ergänzt Robert BÜRGER.

In ein gut diversifiziertes Depot gehörten zudem Rohstoffe. Nach der starken Korrektur böten etwa Industriemetalle aktuell wieder interessante Chancen. Zudem profitierten sie besonders vom Ausbau der erneuerbaren Energien.

„Neben Besonnenheit und einem langen Atem ist eine gute Vermögensstruktur mit internationalen Vermögensanlagen eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg an den Kapitalmärkten“, so Robert BÜRGER. Dazu könnten Investmentfonds eine gute Lösung sein. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass neben den Chancen auch Risiken bestehen, etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen und das Ertragsrisiko. Wer sich speziell über Investmentfonds oder auch Geldanlagen allgemein informieren wolle, könne gerne ein persönliches Gespräch mit den Veranlagungsexperten in der VOLKSBANK WIENER NEUSTADT führen.





Links: Klaus Kobald, Private Banker der VOLKSBANK WIEN AG, Region Wr. Neustadt klaus.kobald@volksbankwien.at ; Rechts: Robert Bürger, Anlageberater der VOLKSBANK WIEN AG, Filiale Neunkirchen robert.buerger@volksbankwien.at Foto: Volksbank

