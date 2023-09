Der Fokus der Volksbanken liegt darauf, die nachhaltige Hausbank für die Kundinnen und Kunden in der Region zu sein. Als regionale Hausbank übernimmt die Volksbank in Purkersdorf auch soziale Verantwortung und setzt sich seit Jahren für ein faires und positives Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden, Diversität sowie Inklusion ein und ermutigt ehrenamtliches Engagement.

Unter dem Motto „das macht Sinn“ beschlossen heuer Mitarbeiter der Volksbank dem Verein SU – Integratives Voltigieren und Reiten Schottenhof (www.schottenhof.at) zu helfen und organisierten ein karitatives Projekt. Dieser Verein engagiert sich seit 1998, um geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen mit tiergestützten Therapien zu unterstützen. Diese Therapien sind jedoch sehr teuer! Das Bestehen des Vereins ist ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten möglich.

Viele Mitarbeiter und zahlreiche Kunden haben dieses Vorhaben mit Geld- und Sachspenden sowie sonstigen Hilfestellungen unterstützt. Auch die Vertriebspartner der Volksbank ERGO, Union Investment und TeamBank sowie der Entertainer Andy Lee Lang waren mit an Bord. Es gelang in den Sommerwochen eine namhafte Summe zusammenzutragen. Am 21.08. wurde im Rahmen einer Charity-Veranstaltung ein „großer Scheck“ über € 35.411 als symbolische Übergabe der Spenden an Vereinsleitung Michaela Jeitler übergeben. Es war für alle ein bewegender Moment, auch die anwesende Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks in Wien Michaela Schüchner war begeistert. Ein herzliches Dankeschön vom Verein an alle Unterstützer!

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Volksbank Purkersdorf. Die Kolleg:innen haben über mehrere Wochen hinweg in ihrer Freizeit viele Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet, keine Mühen gescheut um diese Vision zu unterstützen. In der Volksbank zu arbeiten bedeutet zu wissen, dass die eigene Arbeit die Region und die Gemeinschaft stärkt sowie die Zufriedenheit der Kunden. Das macht Sinn.

Foto: zVg

Das Spendenkonto AT154300041200152001 SU – Integratives Voltigieren und Reiten Schottenhof bleibt dauerhaft aktiv und freut sich auch künftig über Eingänge!