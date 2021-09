An diesem will die VOLKSBANK WIEN AG mit einer verstärkten Kreditvergabe im Unternehmensbereich teilhaben. Man sieht es als Kernaufgabe der Volksbank, wirtschaftliche Impulse für Österreich durch maßgeschneiderte Finanzierungen zu unterstützen - so auch in der Regionaldirektion Wiener Neustadt.

Die Volksbank Kommerzoffensive

Diese Kommerzoffensive ermöglicht jedem Unternehmer die Verwirklichung ihrer Investitionen für eine erfolgreiche Zukunft. „Profitieren Sie von den derzeit günstigen Konditionen und sichern Sie sich die passende Förderung und Absicherung für Ihr Finanzierungsvorhaben“, so Mag. Andrea Kovacs Wöhry, welche die Regionaldirektion Wiener Neustadt leitet.

Förderungen für Ihr Unternehmen

Ein Spezialisten-Team mit exzellenten Kontakten zu den Förderstellen hilft Unternehmern durch den Förderdschungel. Mit dem Förder-Check wird geprüft, welche Förderungen zu welchem Investitionsvorhaben passen.



Nützen auch Sie die Kommerzoffensive

In gezielten Beratungsgesprächen mit den Volksbank Beratern wird der Finanzierungsbedarf des Unternehmens analysiert und – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse – ein Angebot zur Finanzierung gelegt.