Unternehmerdialog 2023

Die VOLKSBANK WIEN AG ist die größte Volksbank Österreichs, sie zeichnet sich durch genossenschaftliche Identität und nachhaltig gelebte Werte aus. Der Fokus der Regionalbank liegt auf einer nachhaltigen Kundenpartnerschaft und laufenden Verbesserung des Kundenservices – die VOLKSBANK WIEN AG ist DIE Hausbank der Kunden aus der Region. Die Filialen stellen daher den zentralen Vertriebsweg dar und stellen sicher, dass alle Standorte, sowohl im Privatkundengeschäft, als auch im Kommerzbereich, über eine hohe Kompetenz verfügen. Der Kunde und die Beratungsqualität steht im Fokus, die Mitarbeiter der VOLKSBANK WIEN AG sind daher die wichtigste Ressource in diesem beratungs- und beziehungsorientierten Ansatz.

Ganz wichtig dabei ist der VOLKSBANK WIEN AG regional vertreten zu sein und regional zu agieren. Die VOLKSBANK WIEN AG legt einen großen Fokus darauf die Region zu finanzieren damit die Unternehmen in der Region finanziert werden, welche somit wieder investieren können. Dieser Kreislauf fördert und unterstützt die gesamte Region.

Ebenso viel Bedeutung haben regionale Veranstaltungen, welche regelmäßig durchgeführt werden. Dabei kommt man dem Kunden näher und mit diesem in den direkten Austausch, um zu prüfen, ob man einander richtig versteht und ob die Kommunikation stimmt.

Vortrag des renommierten Wirtschaftswissenschafters Christoph Badelt in den Kasematten Wiener Neustadt

Regionaldirektorin Mag. Andrea Kovacs-Wöhry begrüßte rund 100 Gäste zu einem spannenden wie auch unterhaltsamen Abend mit einem der renommiertesten österreichischen Wirtschaftswissenschaftler.





Uni.Prof. Dr. Christoph Badelt, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien, ist seit Mitte Mai 2021 Präsident des Fiskalrates und seit Anfang April 2022 auch Vorsitzender des österreichischen Produktivitätsrates.

Er gab Impulse zu den aktuellen Wirtschaftsthemen wie der Konjunktursituation in Österreich und der Inflation und wodurch diese besonders beeinflusst wird. Als Experte zeigte er erforderliche Maßnahmen auf, um den Preisauftrieb zu dämpfen, um Inflation zu senken und dabei auch die Folgen der Inflation zu bekämpfen, insbesondere die daraus entstehenden sozialen Probleme. Er veranschaulichte auch deutlich die aktuellen Herausforderungen, welche den Arbeitsmarkt betreffen, wie Arbeitskräftemangel, Bildung & Qualifikation sowie Kinderbetreuung.

Weiters referierte DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, und gab Einblicke zum Thema „Die Volksbank als Genossenschaft in der Region“. Dabei sprach er darüber was die Volksbank als Genossenschaftsbank auszeichnet und über die zentralen Punkte der Strategie sowie aktuelle Highlights der Wachstumsstrategie im Kommerzgeschäft. In einem herausfordernden Umfeld unterstützt die Volksbank als regionale Hausbank die heimischen KMU in ihrem Investitionsvorhaben. Damit nimmt die Volksbank ihre Hauptaufgabe im Sinne ihrer volkswirtschaftlichen Funktion wahr und trägt zum wirtschaftlichen Wohlergehen unserer Region bei. Die Volksbank startet 2023 mit der „Zukunftsmilliarde für Österreich“.

Der Abend klang für die vielen Interessierten mit anregenden Gesprächen bei hervorragender Bewirtung und in schönem Ambiente der Kasematten aus.