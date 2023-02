Volksbank Beratertage in den Gemeinden Piestingtal!

Seit Mai 2022 werden durch das Volksbank Team Pernitz in den Gemeinden Waldegg, Muggendorf, Waidmannsfeld, Gutenstein und Pernitz regelmäßig Beratungszeiten unter dem Titel „Erstgespräch Finanzierungsberatung“ angeboten. Filialleiter Thomas Krenn,MA und sein Team bieten hierbei umfangreiche Beratungen zu den Themen Wohnbaufinanzierungen, Unternehmensfinanzierungen, Konsumfinanzierungen, bis hin zu entsprechenden Versicherungsmaßnahmen an.

„Für uns als regionale Hausbank steht kompetente Beratung und umfassendes Service an erster Stelle, daher sind wir dankbar für die Möglichkeit in den Gemeinden zu beraten und somit noch näher am Kunden zu sein“, so Filialleiter Krenn. „Wir sind jedenfalls vor Ort für Sie da und beraten Sie in allen Bankbelangen“, so Krenn weiter.

Die Beratung in der Gemeinde wird selbstverständlich nicht nur Volksbank Kunden angeboten, sondern kann von jedem Bürger und Unternehmer der jeweiligen Gemeinde in Anspruch genommen werden.

Kommen Sie während der Volksbank-Beratungszeiten in der Gemeinde vorbei oder vereinbaren Sie vorab einen Termin bei Herrn Thomas Krenn,MA unter +43 664 889 716 97 oder per E-Mail an thomas.krenn@volksbankwien.at.

Alle Termine können auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde gefunden werden, sowie in manchen Gemeinden mittels Gem2Go App abgerufen werden.

Wenn Sie mit unserem Service zufrieden sind, empfehlen Sie uns einfach an Freunde, Verwandte und Bekannte weiter. Als Dankeschön erhalten Sie für jeden von Ihnen weiterempfohlenen Neukunden* eine Gutschrift von EUR 50,-- auf Ihr Konto. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei unseren Beratern des VB Team Pernitz oder unter www.volksbankwien.at/empfehlung

www.volksbankwien.at/wiener_neustadt

* gilt für Neukunden, die ein Gehaltskonto/Unternehmerkonto, WP-Depot oder einen Wohnbaukredit/Unternehmerkredit bei der VOLKSBANK WIEN abschließen.