Das wird am Wieselburger Volksfest geboten!

Was heuer neu ist und welche Fixpunkte für das klassische Volksfest-Feeling nicht fehlen dürfen, sind hier zusammengefasst:

Aus dem Volksfest wird ein VolksFESTIVAL

Das umfangreiche Musikprogramm verleiht dem WIESELBURGER VOLKSFEST einen Festival-Charakter. Auf vier verschiedenen Bühnen gibt es Live-Acts aus verschiedenen Genres, darüber hinaus gibt es eine eigene Kids-Bühne mit Unterhaltungsprogramm für die jüngsten Besucher•innen.

Die Schmankerlbühne, angrenzend zum Winzerstadl, bietet Unterhaltungsmusik, bei der gerne auch das Tanzbein geschwungen werden darf. Von der Steirerjankerl-Romantik mit die.Tschechen bis zu Evergreens und Lieblings-Oldies von Sharona wird von Jazz bis zur Partymusik alles abgedeckt.

Foto: Wenighofer

Die Open Air- Festival-Bühne hebt das Volksfest auf eine neue Ebene: das Line-up bietet von Mittwoch bis Sonntag Acts, die Konzerthallen füllen: Chris Steger, Alle Achtung, Wiener Wahnsinn, Matakustix, TheMostCompany und viele mehr!

In Ludwigs Festzelt werden bekannte Größen wie: Die Sumpfkröten, Die Draufgänger, Hannah und Marc Pircher für ordentlich Stimmung sorgen.

Wer richtig abfeiern möchte, der ist in der Party Arena genau richtig! Angesagte DJs wie Fat Astronauts, DJ Zeus, DJ Clemotone oder Matty Valentino heizen richtig ein und sorgen für Partynächte, die man nicht so schnell vergisst. Wer sich vom Tanzen erholen möchte, kann bei stylischen Drinks in der Summer Lounge im Freibereich mit Blick auf die Erlauf chillen.

Die Kids-Bühne bringt magische Shows, lustige Clowns, Klassiker wie Kasperl & Strolchi und Stars wie Robert Steiner mit OKIDOKI unterwegs auf das WIESELBURGER VOLKSFEST.

Der genaue Timetable ist unter: www.wieselburger-volksfest.at abrufbar.

Noch ein Programmtipp: Am Freitag, 1. Juli 2022 gibt Gernot Kulis sein Programm mit dem Titel: "Best of 20 Jahre Ö3-Callboy" powered by spusu im NV-Forum (Halle 3) zum Besten. Nach der Vorstellung kann man zudem noch das Volksfest besuchen- der Eintritt für das WIESELBURGER VOLKSFEST ist inkludiert.

Volksfest-Feeling wie eh und je

Wer an das WIESELBURGER VOLKSFEST denkt, der hat neben dem Rummelplatz, dem legendären Bieranstich oder den Kaiser Bier-Krügerlbussen auch ein gutes Achterl Wein in netter Gesellschaft im Sinn. So präsentiert sich das Fest auch heuer: Durch die Umgestaltung des Volksfestplatzes kann man regionale Schmankerl in einem einzigartigen Ambiente genießen. Fixpunkte wie der Winzerstadl, Ludwigs Festzelt und die Moser-Hütte bieten Verköstigung. Darüber hinaus dürfen auch klassische Street-Food-Trucks, die über das gesamte Volksfestgelände verteilt sind, nicht fehlen.

Der Rummelplatz wird in zwei Bereiche geteilt: Während am Platz 1 Klassiker wie Tagada, Autodrom und das Riesenrad zur Verfügung stehen, gibt es am Platz 2 (vor dem Hotel) eine eigene Kids & Family Fun Area, in der die passenden Fahrgeschäfte für die jüngsten Besucher•innen zu finden sind.

Am Mittwoch, 29. Juni findet der legendäre Bieranstich statt. Musikprogramm auf den verschiedenen Bühnen (Auszug): Die Sumpfkröte, die.Tschechen, Wiener Wahnsinn, Matty Valentino

Auch heuer gibt es die Möglichkeit mit den 8 verschiedenen Linien der Kaiser Bier-Krügerlbussen entspannt zum Volksfest und wieder heim zu kommen. Der genaue Fahrplan ist online abrufbar: www.wieselburger-volksfest.at

Foto: Roschmann

Die Erlauf – neu in Szene gesetzt

Die Erlauf, genauer gesagt der Zwiesel, hat für Wieselburg eine besondere Bedeutung. Umso schöner ist es, dass die Erlauf am WIESELBURGER VOLKSFEST heuer als Bühne dient und richtig in Szene gesetzt wird. Die Erlebnis-Show „Über’s Land“ powered by Wieselburger Bier erzählt auf faszinierende Art und Weise die Geschichte „Über’s Land“ mit beeindruckenden Lichteffekten, mitreißender Musik und atemberaubenden akrobatischen Showeinlagen – täglich um 22:00 Uhr.

Tipp: einmal in der Vogelperspektive über die Erlauf fliegen, das macht der Flying Fox heuer erstmals möglich!

Ein Treffpunkt für die ganze Familie

Schon immer war das Volksfest ein Ort für die gesamte Familie und dies soll auch so bleiben! Besonders das Angebot für die jüngsten Besucher•innen wird erweitert und an nahezu jeder Ecke lauert ein Highlight! Der gesamte Festplatz 2 steht im Zeichen von Kids & Family Fun: Einen zauberhaften Besuch am WIESELBURGER VOLKSFEST versprechen Straßenkünstler•innen und Gaukler•innen. Daneben sorgt die Kids-Bühne für Live-Acts die Kinderaugen leuchten lassen. Am Freitag ist Kindernachmittag, hier gelten ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften, zudem ist am Sonntag Familientag mit freiem Eintritt zum Volksfest. Am Samstag ist OKIDOKI unterwegs am WIESELBURGER VOLKSFEST: die Show wird präsentiert von Moderator Robert Steiner, mit im Gepäck sind Partyspiele wie Freddys-Käfer-Limbo, das Sesselspiel, Tolle-Tiere-Pantomime oder das „OKIDOKI“-Buzzer-Quiz.