Karriere durch akademische Weiterbildung

Das Studienmodell

Das Studienmodell bietet die Möglichkeit, Vorkenntnisse, die im Rahmen einer HTL-Ausbildung erworben und in der beruflichen Praxis gefestigt wurden, studienzeitverkürzend einzubringen. Durch diese besondere Verknüpfung ist es möglich, das 8-semestrige Studium auf eine Reststudiendauer von 4 Semestern zu verkürzen.

Der Studienablauf ist eine Kombination aus geblockten Präsenzeinheiten und begleitenden Fernstudienelementen, dadurch ist die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie gut möglich.

Die Vorlesungen werden 6-7-mal pro Semester an Freitagen und Samstagen am jeweiligen Studienstandort abgehalten, plus eine Blockwoche am Semesterende.

Alle Student:innen sind an der Hochschule Mittweida als ordentliche Studierende immatrikuliert. Sie schließen mit dem akademischen Grad Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) ab. Das Diplomzeugnis wird von der Hochschule Mittweida ausgestellt, der Abschluss ist mit 240 ECTS bewertet.

Kaderschmiede für Führungskräfte

Seit 1999 haben bereits 7.500 Berufstätige die Chance zur Weiterentwicklung genutzt und über das Studiennetzwerk von Studienzentrum Weiz und dem Partner Ingenium Education ihr Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen, 70 % davon sind heute in leitenden Positionen.

Kein HTL-Abschluss

Studieninteressierte ohne HTL-Abschluss können das Studium ebenfalls aufnehmen, sofern eine allgemeine Studienberechtigung (Matura, Berufsreifeprüfung, o.ä.) oder ein Meister- bzw. Werkmeisterabschluss vorliegt. In diesem Falle sind jene Module, die HTL-Absolvent:innen angerechnet werden können, zunächst im Rahmen des Grundstudiums zu absolvieren. Im Anschluss erfolgt die Einstufung in das fünfte Fachsemester.

Qualitätsmanagement

Das Studienzentrum Weiz ist seit 2015 mit dem Systemsiegel der ASIIN ausgestattet. Damit wird bescheinigt, dass die institutionellen, prozeduralen und kulturellen Rahmenbedingungen für gute Lehre und gutes Lernen gewährleistet sind und internationale Hochschulstandards eingehalten werden.

Ebenso ist das Studienzentrum Weiz nach ISO 9001:2015 und nach ISO 21001:2018 zertifiziert und Ö-Cert Qualitätsanbieter in der Erwachsenenbildung.

Alle Studiengänge besitzen darüber hinaus eine Akkreditierung nach den Standards des deutschen Akkreditierungsrates.

Die Hochschule Mittweida besitzt ebenso die Systemakkreditierung von ASIIN.

Studieren in ganz Österreich

Aktuell werden folgende Studienrichtungen an insgesamt 14 Studienstandorten in Österreich angeboten:

Maschinenbau , mit den Vertiefungen Mechatronik, Gebäudetechnik, Produktions- und Fertigungstechnik

, mit den Vertiefungen Mechatronik, Gebäudetechnik, Produktions- und Fertigungstechnik Elektrotechnik , mit den Vertiefungen Automatisierungstechnik, Energietechnik, Smart Cities and Living

, mit den Vertiefungen Automatisierungstechnik, Energietechnik, Smart Cities and Living Wirtschaftsingenieurwesen

