Nur ca. 70 km von Wien und St. Pölten entfernt, kann die Veranstaltung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht werden. Das neue 300.000 m² große Fahrzeug-Testgelände bietet anspruchsvolle Sektionen in allen Schwierigkeitsgraden. Hier können das Reisefahrzeug und die eigenen Fahrkünste unter sicheren Bedingungen vor der Reise intensiv getestet werden. Unter der Leitung von Andreas Piskorz von der Firma Proventure befinden sich Instruktoren im Testgelände, die mit Tipps und Tricks zur Seite stehen.

So können bereits vor der Reise wertvolle Erfahrungen im Umgang mit dem Reisefahrzeug unter unterschiedlichen Geländebedingungen gemacht werden. Im 7.000 m² großen Reisemesse-Bereich tummeln sich eine umfangreiche Auswahl an Unternehmen aus der Individualreiseszene. Reiseveranstalter, Reise-Ausstatter mit unterschiedlichstem Equipment für Individualreisen und natürlich eine breite Palette an Reisefahrzeugausstattern.

https://globetrotterrodeo.at/

Vorträge sorgen für Reiselust

In der Taubenreuther Vortragshalle schüren die Reisevorträge aus aller Welt die Reiselust. Mit dem Rucksack, dem Motorrad, oder Geländewagen werden unterschiedlichste Destinationen erkundet. Zum Beispiel führt uns Jens Lüdicke als Backpacker nach Georgien und Armenien. Die Foto- & Filmreportage von Bernhard Ornig zeigt uns beeindruckende Aufnahmen aus Kanada & Alaska. Roman Warter berichtet von seiner 18-monatigen Reise von Salzburg nach Bangkok. Elisabeth & Martin Steininger folgten dem Ruf des Orient. Sie berichten von ihrer Reise durch die Türkei, den Iran, die Emirate, Oman, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel. Annette & Stefan Hauser haben mit dem Geländewagen die Seidenstraße bereist. In „Inside Afrika“ berichtet Joe Pichler von seiner 5- monatigen Motorradreise durch Wüste, Busch und Regenwald in West- und Zentralafrika.

Workshops als Vorbereitung auf das nächste Abenteuer

Die Reise-Workshops bieten die perfekte Vorbereitung auf das nächste Abenteuer. Im Workshop „Stromversorgung im Reisemobil“ mit Andreas Piskorz werden alle Fragen rund um das Thema Strom im Fahrzeug geklärt. Klaudia Piskorz behandelt in ihrem Workshop zur „Wasseraufbereitung im Reisefahrzeug“ die in manchen Reisedestinationen wichtige Frage der Wasserversorgung auf Reisen. Mit kulinarischen Highlights auf Reisen befasst sich David Wießner bei seinen Workshops „Brot und Kuchen backen“ und „Kochen über dem Feuer“. Damit alle Reise-Eindrücke gesammelt und geteilt werden können, erfährt man in den Workshops mit Bernhard Brenner alles rund ums Thema „Reisefotografie“.

In der 90.000 m² Camp-Area verfügt findet sich ausreichend Platz – auch für große Reisefahrzeuge. Diese bietet natürlich die nötige Infrastruktur für den Camping-Aufenthalt während der Veranstaltung. Spannende Side Events wie das Selberfahren mit einem 300 PS starken Offroad-Truck und Modellfahrzeug Wettbewerbe runden das Programm ab. Die Globetrotter Party, lokale und internationale Gastronomie und das gemeinsame Lagerfeuer laden dazu ein, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und in das Reisethema einzutauchen.

Karten für das OTA Globetrotter-Rodeo sind hier erhältlich.

Gewinnt Tickets!

Wir verlosen Karten für das Festival. Hier teilnehmen: