1171 wurde Waidhofen an der Thaya erstmals erwähnt: In einer Urkunde, die heute im Stift Klosterneuburg liegt, wird ein „Ortolfus de Waidehouen“ genannt. 2021 jährt sich diese Erstnennung zum 850. Mal – ein Grund zum Feiern. Am 11. September wird ab 15 Uhr unser Festakt am Hauptplatz über die Bühne gehen. Sitzplatzkarten können bei der Waldviertler Sparkasse reserviert werden. Es ist eine besondere Ehre, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit uns feiern werden.

Besuchen Sie die Sonderausstellung „Seinerzeit in Waidhofen“ mit einzigartigen Bildern, Objekten und Filmraritäten im Stadtmuseum! Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen unserer Jubiläumsfeier beitragen und freue mich, Sie begrüßen zu dürfen.