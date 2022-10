„Sind bestens aufgestellt!“

Wir haben ein Angebotsspektrum vom Kindergarten bis zur Hochschule und vom Meister bis zum Master, ergänzt durch eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Unsere Stadt ist DIE Bildungsmetropole Niederösterreichs mit rund 1.500 Kindergartenkindern, 12.000 Schülerinnen und Schülern sowie 6.000 Studierenden.

In den vergangenen Jahren konnten wir wesentliche Schritte setzen, zum Beispiel mit der Neuen Mittelschule im Föhrenwald, die junge Menschen optimal auf einen späteren sozialen oder gesundheitlichen Beruf vorbereitet bzw. auch auf die Möglichkeit, die seit diesem Schuljahr neue HLW Sozialmanagement zu absolvieren.

Unser Blick ist in die Zukunft gerichtet, so planen wir derzeit auf allen Ebenen. Nicht zuletzt unser Musischer Bildungscampus, der am ehemaligen Leiner-Areal entsteht, ist ein weiterer Meilenstein unserer Bildungsmetropole.

Wir können mit Recht sagen, dass wir im Bildungsbereich bestens aufgestellt sind. Mein Dank gilt in erster Linie unseren Pädagoginnen und Pädagogen, die mit höchstem Einsatz und Engagement ihren Unterricht gestalten und somit den größten Anteil daran haben, dass sich Wiener Neustadt diesen hervorragenden Ruf in Bildungsfragen erarbeitet hat.

In diesem Sinne freue ich mich, den Bildungsstandort Wiener Neustadt auch künftig zu gestalten und gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen neue Akzente zu setzen. Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich alles Gute und viel Erfolg!“

