Der Bulli der Zukunft

Aufsehen erregt er, ein kurzer Stopp beim Supermarkt kann sich in die Länge ziehen. Weil spätestens beim Einladen der Einkäufe mindestens zwei Interessenten möglichst alles wissen wollen über den Wagen. Der lautmalerisch ID. Buzz genannte hat das Zeug zum Bulli-Kult. Was der 204 PS (310 Newtonmeter) starke Wolfsburger mit einer gewissen Größe angeht und das Thema erhöhte Sitzposition auf eine mehr als angehobene Ebene hebt.

Der gewonnene Rundumblick macht das Fahren im täglichen Stau direkt unterhaltsam. Dazu kommt, dass der Umgang mit dem Stromer easy und selbstverständlich ist (wenn man ID.3 bis ID.5 bereits kennt). Samt elektronischer Mitgift, die auskunftsfreudig und (über-)vorsichtig ist. Die erste Praxisprobe auf heimischen Straßen absolvierte der Bus auf der 250 Kilometer langen Referenzrunde mit Stadt- und Landstraße sowie Autobahn.

Das Startreichweitenversprechen reichte allerdings nicht über 360 Kilometer hinaus. Was auch mit dem österlichen Wintereinbruch erklärbar ist. Jedenfalls ging die Rechnung auf, am Ende der Runde vermeldete der Bordcomputer etwa 100 Restkilometer. An Bord ist übrigens immer eine 77-kWh-Batterie (Netto-Kapazität, brutto sind es 82 kWh). VW verspricht, dass an einer DC-Schnellladestation (170 kW) in 30 Minuten von null auf 80 Prozent „aufgetankt“ werden kann.