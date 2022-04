Der wollte doch nur spielen. Oder?

Prunk, Purpur, Macht und Widerstand. Das diesjährige Sommerspiele-Schauspiel „Nero – Er wollte doch nur spielen“ entführt sein Publikum ins alte Rom unter der Herrschaft Kaiser Neros. Nero – ein Tyrann, der sich selbst als Künstler sah. Brandstifter – oder doch Retter Roms?

„Die meisten denken bei Nero an einen Psychopathen, der besessen war von Macht. Für uns ist er eine schillernde historische Figur, die bis heute Fragen aufwirft. Indem wir den Kunstgriff der Fiktion oder der historischen Distanz wählen, versuchen wir, jene Facetten und Widersprüchlichkeiten von Neros Persönlichkeit schrittweise herauszukitzeln, die wir auch in uns selbst finden“, gibt Alexander Hauer, künstlerischer Leiter und Regisseur, Einblick in das Schauspiel aus der Feder von Jérôme Junod. Die römische Herrscherpersönlichkeit und Titelfigur wird auf der Bühne der Wachauarena von Sebastian Pass verkörpert.

Die Uraufführung von „Nero“ ist für Mittwoch, 15. Juni, angesetzt. Wenige Wochen später fällt dann der Startschuss für die Musikrevue „Glory Days“ unter dem weißen Zelt der Freiluftbühne.

„Wir versuchen, jene Facetten und Widersprüchlichkeiten von Neros Persönlichkeit herauszukitzeln, die wir auch in uns selbst finden.“

Alexander Hauer

Ab Mittwoch, 6. Juli, sorgt die elektrisierende Reise durch die Musikgeschichte, konzipiert und inszeniert von Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Tania Golden, für Unterhaltung. Und natürlich kommen auch die kleinsten Besucher der Sommerspiele nicht zu kurz. Der Feuerwehrmann Fred Feuerlöscher spielt in seiner Freizeit gerne Detektiv – als er aber im Italienurlaub auf verkohlte Steinreste stößt, beginnt sein bisher größtes Abenteuer. Die Musikrevue für Kinder ab vier Jahren lädt zum Mitsingen, Mitmachen, Staunen und Lachen in die Wachauarena.

Und apropos Wachauarena: Noch bevor die Sommerspiele starten, wartet auf das Publikum in Melk noch ein wahres Event-Feuerwerk. Denn das Open-Air-Programm der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, „Tischlerei goes Wachauarena“, geht im Mai in die nächste Runde.

„Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass das Projekt eine Fortsetzung verlangt. Wir freuen uns sehr, in diesem einzigartigen Ambiente ein so großartiges Line-Up präsentieren zu können“, zeigt sich Alexander Hauer voller Vorfreude.

Die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt präsentiert dabei Größen der heimischen Musik- und Kabarettszene auf der Freiluftbühne. Die Wachauarena Melk am Rande der Melker Au bietet mit Blick auf das Stift Melk eine Freiluftbühne mit einmaliger Kulisse – überzeugen Sie sich am besten selbst!