Auf zu neuen Abenteuern

Zwei Gastronomen, drei Betriebe: Seit April sorgen René Reinmüller und Mario Sassmann sowohl im Melker Rathauskeller, im Schlossrestaurant der Schallaburg als auch im Wachauerhof für das Wohl ihrer Gäste.

Der Wachauerhof: ein 3-Sterne-Betrieb in der Wiener Straße in Melk, 72 Zimmer, rund 160 Betten, das größte Hotel der Bezirkshauptstadt. Ein Betrieb der Superlative. Als besonderes Highlight präsentiert sich das altehrwürdige Kellergewölbe. Hier lässt es sich großzügig – und ausgelassen – in stimmigem Ambiente feiern und genießen. „Think big! Der Wachauerhof ist mit seinen 600 Sitzplätzen prädestiniert für große Events“, freuen sich die beiden Gastro-Profis auf die neue Herausforderung. Der Wachauerhof ist schließlich ein touristisches Standbein für die gesamte Region. Und der bekommt jetzt ihren Stempel aufgedrückt – genauso wie das Schlossrestaurant der Schallaburg vor zwei Jahren.

In der eindrucksvollen Atmosphäre des Renaissanceschlosses lädt das schicke Lokal zum Verweilen ein. Reinmüller und Sassmann servieren in den geschmackvoll eingerichteten Innenräumlichkeiten wie im sonnigen Gastgarten traditionell österreichische Küche, Mehlspeisen und Eiskreationen. Ihr Team sorgt bei Familienfeiern, Hochzeiten und Events auf der Schallaburg für unvergessliche Momente. Unvergesslichen Genuss bieten die beiden auch schon seit 2015 im Rathauskeller inmitten der Melker Altstadt.

Der einladende Gasthof ist das älteste Gasthaus der Stadt, welches sich immer – seit 1669 – in privatem Besitz befunden hat. Reinmüller und Sassmann haben hier ein Kleinod geschaffen. Schmackhaften Speisen, Klassiker wie raffinierte Eigenkompositionen, treffen auf süffiges Bier, das hauseigene Rathauskellerbräu. An sonnigen Tagen lockt der Innenhof samt Gastgarten – und der sucht seinesgleichen. Nächtigungsgäste der „Residenz“ erholen sich in modernen Zimmern und Apartmens im historischen Ambiente nebenan – und stärken sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet für den nächsten Tag. Auch wenn ihre Betriebe Unterschiedliches bieten, darf eines nie fehlen: Qualität. „Darauf legen wir größten Wert. Aber überzeugen Sie sich doch einfach selbst!“, laden die beiden ein.