Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Präsentation der Herkunftsweine vom Wagram

Di., 30. August 2022, 16.00 – 20.00 Uhr

Gebietsvinothek Weritas, Marktplatz 44, 3470 Kirchberg am Wagram

Verkostungsbeitrag: € 10,-

Bei der Präsentation der neuen Herkunftsweine vom Wagram erwarten Gäste Weine folgender Winzer:

Weingut Bauer

Bioweingut Familie Bauer

Weingut Josef Bauer

Weingut Lorenz Bauer

Weingut Michael Bauer

Weingut Stefan Bauer

Weingut Benedikt

Weingut Blauensteiner

Familienweingut Wimmer-Czerny

Weingut Daschütz

Weingut Direder Robert

Weingut Ecker-Eckhof

Winzerhof Karl Ecker

Weingut Eder

Weingut Ehmoser

Weinhof Ehn

Weingut Familie Ernst

Bioweingut Friesenhengst

Weingut Josef Fritz

Weingut Gerhold

Weinhof Grill-Gnauer

Weingut Groiß

Weingut Güntschl

Weingut Hellmer

Weingut Stefan Höllerer

Familienweingut Kolkmann

Weingut Leth

Weingut Magerl

Weingut Mantler31

Weingut Johannes Maringer

Weingut Mehofer - Neudeggerhof

Weingut Nimmervoll

Weingut Preisinger-Reinberger

Weinbau Familie Reinberger

Weingut Sauerstingl

Weingut Schuster

Weingut Siegert

Weingut Stadler

Weinhof Stopfer

Bioweingut Urbanihof Paschinger

Weinhof Waldschütz

Weingut Gerald Waltner

Weingut Wimmer Wagramkeller

Stimmungsvoller Ort für die Verkostung ist die Gebietsvinothek Weritas in Kirchberg am Wagram. Gerhard Hintermayer verwöhnt mit seinem Team die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Die neuen Herkunftsweine vom Wagram

Mit dem Jahrgang 2021 vereint die Region Wagram ihre gebietstypische Sortenvielfalt im Herkunftskonzept Wagram DAC. Der Wagram profiliert sich klar in den drei engeren Herkunftsstufen Gebietswein, Ortswein und Riedenwein.

Die Riedenweine bezeichnen die engste Herkunft vom Wagram – die Weine stammen ausschließlich aus den Rebsorten Grüner Veltliner, Roter Veltliner oder Riesling, immer in Verbindung mit der Angabe einer Ried.

Die Ortsweine sind am Namen der Wagramgemeinden in Verbindung mit den wichtigsten regionstypischen Rebsorten erkennbar.

Die Gebietsweine bilden die Basis der Herkunftspyramide und unterstreichen die große Sortenvielfalt, die am Wagram herrscht.

Foto: zVg

Die Präsentation in der Gebietsvinothek Weritas in Kirchberg am Wagram bietet eine hervorragende Gelegenheit, die neuen Herkunftsweine vom Wagram persönlich zu verkosten!

Das Weinbaugebiet Wagram

Das Weinbaugebiet Wagram umschließt eine Region nordwestlich von Wien entlang der Donau, zwischen der Mündung des Kamp und Tulln gelegen. Die Region, deren Weinbaufläche etwa 2.400 ha umfasst, ist geprägt durch eine abwechslungsreiche Landschaft, eine gelebte Dorfstruktur, eine intakte Kulturlandschaft und seine engagierte Winzerschaft.

Foto: zVg

Dank mächtiger Lössterrassen in Verbindung mit dem abwechslungsreichen Klima wachsen am Wagram vor allem ausdrucksstarke, extraktreiche Weißweine mit großem Potenzial, wobei Grüner Veltliner, Roter Veltliner und Riesling die Aushängeschilder der dynamischen Region sind.

Die Winzerinnen & Winzer vom Wagram freuen sich auf Ihren Besuch!

www.wagram.at; Facebook @wagram.at; Instagram @wagram.at