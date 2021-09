Aus der Wirtschaft.

Gebündelte Kräfte in der Wirtschaft

Der Verein Pro Waidhofen ist ein Zusammenschluss von rund 40 Betrieben und Freiberuflern aus den unterschiedlichsten Branchen. 2019 wurde auch der Waidhofner Tourismusverein eingliedert. Ziel des Vereins ist es, den Kunden die Vielfalt der Betriebe aufzuzeigen und die Synergien unter den Wirtschaftstreibenden zu nutzen. Gemeinsam möchte der Verein einen aktiven Beitrag zur positiven, langfristigen Entwicklung von Waidhofen als attraktiver Heimatort und Unternehmensstandort leisten, auch der Tourismus liegt den Mitgliedern am Herzen.

Umgesetzt wird dies durch folgende Maßnahmen:

Gemeinsame Shopping Events: Die nächsten Shopping-Tage gibt es am 3. und 4. September.

Einführung des Waidhofner Talers (im Wert von 10 Euro): Dieser Taler kann in Mitgliedsbetrieben eingelöst werden und stellt ein ideales Geschenk für jeden Anlass dar.

Die gemeinsame Zeitung „Mein Waidhofen“ erscheint viermal jährlich und bringt Nachrichten und Informationen für die Kunden der Waidhofner Betriebe. Die Zeitung hat eine Auflage von zirka 22.000 Stück und wird im Bezirk Waidhofen und in ausgesuchten Gemeinden der Nachbarbezirke an jeden Haushalt geliefert.

Weitere Veranstaltungen des Vereins sind ein Radwandertag, die Nikolausaktion und der „Waidhofner Adventzauber“. Auch heuer ist der große Ad ventmarkt in und um das Rathaus geplant, voraus gesetzt die Covid-Bestimmungen erlauben es. Seit Mai gibt es einen Stadtführer per Handy-App – Hear onymus - durch Waidhofen. Der Verein „Pro Waidhofen“ übernahm die Kosten für die Erweiterung in die tschechische Sprache.

ProWaidhofen möchte Kräfte bündeln und die vorhandenen Stärken und Potentiale vor Ort aufzeigen, vernetzen und neue Entwicklungen unterstützen. Denn regionale Betriebe leisten mehr: Sie bieten Arbeitsplätze in der Region, Nahversorgung mit kurzen Wegen und schonenden Umgang mit Ressourcen.