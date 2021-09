Das kulturelle Leben war in Waidhofen schon immer großgeschrieben. In dieser Stadt hat sich so einiges in den letzten Jahrzehnten getan, nicht zuletzt durch viele Kulturinitiativen, die durch persönliches Engagement und Idealismus einzelner Personen entstanden ist. Was die Kultur in Waidhofen doch einigermaßen von vielen anderen Städten unterscheidet, ist das langsame Wachsen von Strukturen von der Basis und keine von oben herab verordnete oder durch viel Geld aus der Taufe gehobene Projekte.

Viele Initiativen stießen dabei natürlich in Laufe der Zeit auf große Herausforderungen, seien sie finanzieller oder administrativer Art oder seien sie durchaus auch Überzeugungsarbeit, um die Öffentlichkeit und Gemeindevertreter zu gewinnen. Sind diese Hürden einmal überwunden, dann bewirken die Initiativen und Vereine große Leistungen nach außen, Anerkennung und Image in der Region.

Beispiele dazu gibt es genügend. Noch dazu feiern einige Vereine im Jubiläumsjahr der Stadt Waidhofen ihr eigenes Jubiläum. Das Blasorchester Waidhofen besteht in seiner aktuellen Form seit 1951 und feiert sein 70jähriges Jubiläum. 1971 entstand in Waidhofen ein neues kulturelles Pflänzchen, welches sich sehr bald als eine der außergewöhnlichsten und noch dazu sehr seltenen Arten einer Kulturspezies abseits der Großstadt herausstellte: das klassische Ballett. Die Weichen dazu stellte die damals junge Waidhofner Gymnasium-Professorin Elfriede Scheidl (später Badura-Scheidl), die eine leidenschaftliche Balletttänzerin war. Der Kammerchor Albert Reiter, 1970 von Hermann Reiter gegründet, feierte letztes Jahr seinen 50iger.

Durch die Initiative von Elfriede Badura-Scheidl und ihre guten Kontakte in die Wiener Ballettszene konnte sie rasch eine hochprofessionelle Ballettschule auf die Beine stellen. privat

Der Chor widmet sich vielfältigen künstlerischen Projekten, von der Klassik bis zu zeitgenössischen Werken. 1979 gründete sich der Folk-Club Waidhofen, der sich damals das Ziel setzte Musik abseits von Kommerz und Disco in der Stadt salonfähig zu machen. 1980 fand das erste Musikfest im Thayapark statt, 1992 führte der Folk-Club dann den nicht mehr wegzudenkenden „Warming-Up Day“ ein. Ähnlich wie der Folk-Club wurde das TAM – Theater an der Mauer 1995 gegründet und feierte letztes Jahr sein 25jähriges Jubiläum. Das TAM wurde auf Privatinitiative und völlig aus eigenen Mitteln von Ewald Polacek errichtet. Das jüngste Beispiel ist die Kunst.Galerie.Waldviertel, die sich vor drei Jahren am Hauptplatz der Stadt etabliert hat. Mit viel Liebe und Idealismus wurde hier unter der Leitung von Jimmy Moser ein weiteres Nischenprodukt geschaffen.