Was vor 34 Jahren mit einem Zwei-Mann Betrieb begann, entwickelte sich zu dem führenden Elektro- Fachhandel-, Technik- und Servicebetrieb der Region.

1997 übersiedelte expert Hörmann von Dietmanns nach Waidhofen. Nach erfolgreichen Jahren am Standort Waidhofen wurde 2011 ein weiterer Standort in Schrems eröffnet. Nun ist es an der Zeit den nächsten Schritt zu machen. Da das Unternehmen stetig wächst haben wir uns 2020 dazu entschieden unseren Betrieb in Waidhofen mit einem Zubau zu erweitern.

Mittlerweile zählt der Betrieb 42 Mitarbeiter. Wenn auch du in einem erfolgreichen Team arbeiten möchtest, bewirb dich jetzt: job@expert-hoermann.at