1171 wurde Waidhofen an der Thaya erstmals urkundlich erwähnt – und dieses 850-jährige Jubiläum wird heuer gefeiert. Aber was hat es mit dieser Urkunde auf sich?

Das historische Werk liegt heute im Archiv des Stiftes Klosterneuburg, aber darin geht es gar nicht um Waidhofen: Die Stadt wird allerdings am Rande erwähnt. „Ortolfus de Waidehouen“ wird genannt, immerhin schon in der ersten Zeile: Er ist ein Ministeriale (eine Art Beamter) der Grafen von Pernegg.

Ortolfus tauschte das Gut Bernhardsthal (Weinviertel) gegen das Gut Emmersdorf (an der Donau). Dagegen erhob sein Stiefsohn Manegold Einspruch, weil er das Gut Bernhardsthal für sich beanspruchte. Der Streit wurde in einer Verhandlung vor dem Babenberger Herzog Heinrich II. „Jasomirgott“ ausgetragen, in der der Einspruch zurückgewiesen wurde. Datiert ist die Urkunde auf 31. März 1171.

Die Stadt ist eine in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts planmäßig angelegte Burgsiedlung, als Gründer gelten die Grafen von Pernegg. Das erhöht liegende „Waidehouen“ bestand aus einer länglichen Dreiecksanlage mit großräumigem, angerartigem Platz. Die Stadtbefestigung wurde im Osten durch die Burg und an der Westseite durch die ebenfalls im 12. Jahrhundert gegründete Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt verstärkt.

Waidhofen wurde noch unter den Babenbergern um 1220 landesfürstlich und 1288 erstmals urkundlich Stadt genannt, durch die verkehrsgünstige Lage am Böhmsteig gewannen neben dem Ackerbau Handel und Gewerbe an Bedeutung. Die Nähe zu Böhmen bedeutete aber auch Bedrohung und Zerstörung: 1278 wurde die Stadt von König Ottokar II. eingenommen, sie wurde mehrmals zerstört: 1328 durch König Johann von Böhmen, im 15. Jahrhundert durch die Hussiten und ungarische Truppen.

Ausdruck des Selbstbewusstseins der Stadt ist das an der Wende zum 17. Jahrhundert errichtete Spätrenaissance-Rathaus, das nach dem verheerenden Stadtbrand von 1873 von Grund auf restauriert werden musste. Die Türme des Rathauses und der Stadtpfarrkirche wurden wegen ihre Dimension auch „Dom des Waldviertels“ genannt. Das Schloss erhielt seine heutige Gestalt durch den vollständigen Umbau (1770) und ist seit 1737 im Besitz der Familie Gudenus.

Im 17. Jahrhundert bestand in Waidhofen eine bedeutende Judengemeinde. Im Wirtschaftsleben nahm vor allem das Textilgewerbe eine führende Rolle ein. Seit dem ausgehenden Mittelalter waren in der Stadt ungewöhnlich viele Schneider, Leinenweber und Tuchmacher ansässig. In Fortführung dieser Tradition gelang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts der Aufbau der Waldviertler Textilindustrie. In dem unter Joseph II. 1784 aufgehobenen Kapuzinerkloster wurde die erste Bandweberei für 350 Beschäftigte eingerichtet.

Seit 1850 Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, wurde Waidhofen Verwaltungsmittelpunkt, Schulstadt sowie wirtschaftliches und kulturelles Zentrum.

Quellen: 850jahre-waidhofen.at, www.gedaechtnisdeslandes.at