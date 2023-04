Neues Restaurant: McDonalds setzt auf Nachhaltigkeit

Seit 4. April ist das neue McDonald’s-Restaurant im Einkaufszentrum Thayapark nun in Betrieb. Das Restaurant umfasst alles, was bei McDonald’s State of the Art ist: Mit McDrive, McCafé und Tischservice lässt das neue McDonald’s Restaurant in Waidhofen keine Wünsche offen und versteht sich als Treffpunkt für Familien und Gäste aus der Region. Der Gästebereich mit insgesamt 168 Sitzplätzen, davon 26 im McCafé und 22 auf der Terrasse, lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Ein modernes Restauranterlebnis in angenehmer Atmosphäre. Foto: McDonald’s Österreich

Bei der baulichen Umsetzung des Restaurants setzte McDonald’s Österreich den konsequenten Weg seiner Nachhaltigkeitsstrategie fort. So wurde der Standort im EKZ Thayapark nach den Umwelt- und Gebäudestandards für McDonald’s Restaurants errichtet und mit einer Wärmepumpe, einer Photovoltaik-Anlage, einem Bioshredder, einer automatischen Altölabpumpanlage für die Erzeugung von Biodiesel sowie einer leistungsstarken E-Tankstelle mit zwei Ladepunkten ausgestattet.

Das Restaurant bietet insgesamt 168 Sitzplätze, eine offene Atmosphäre und viel Platz für alle Generationen. Foto: McDonald’s Österreich

„Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Gastgeberin hier in Waidhofen. Mit dem Restaurant bieten wir viel Platz für all unsere Gäste und schaffen in der Region 50 neue Arbeitsplätze“, sagt Franchise nehmerin Renate Marschalek, die mit dem Standort im EKZ Thayapark ihr bereits sechstes Restaurant in Niederösterreich eröffnete. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team ein modernes Restauranterlebnis in angenehmer Atmosphäre mit bestem Gästeservice zu schaffen“, erklärt Marschalek.

Aktuell wird für den Standort in Waidhofen weiterhin Verstärkung in den Bereichen Service, McCafé, Küche und die Gästebetreuung gesucht.