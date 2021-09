Der Waldrapp ist prächtig im Kreisverkehr auf der B 36 zu sehen, aber warum eigentlich? Der Grund dafür ist im 1455 entstandenen Stadtbuch zu suchen, wobei: Ein Waldrapp kommt darin nicht unbedingt vor.

Das historische Werk ist eine Besonderheit, die ein Forscher anlässlich des 850-jährigen Jubiläums unter die Lupe genommen hat. „Die Waidhofner wollten ein schönes Stadtbuch haben“, erklärt Martin Roland vom Institut für Mittelalterforschung der Wiener Akademie der Wissenschaften. „Es gibt nur zwei, die schön sind: in Wien das Eisenbuch und das Stadtbuch aus Waidhofen. Abschriften von Urkunden zu Grundstücksgeschäften und Testamente wurden darin gesammelt. Es gehört zu den ganz großen Besonderheiten, dass so eine Verwaltungsschrift schön ist.“

Der Vogel im Stadtbuch. NOEN

Die erste Seite wertet das Stadtbuch erheblich auf: Der Schreiber hat eine Initiale in Form eines Vogels zu Papier gebracht und farbliche Akzente gesetzt. Bis heute hält sich das Gerücht, das sei der Waldrapp. „Jeder Ornithologe, dem ich das zeige, sagt: Das ist kein Waldrapp, der hat keinen Brezelschwanz.“ Zu dem lang gebogenen Schnabel mit den Nasenlöchern sagt aber der Kunsthistoriker: „So ganz ohne je einen Waldrapp gesehen zu haben, wird das nicht vonstatten gegangen sein. Aber: Die Federn am Kopf sind sicher vom Pfau.“ Der Zeichner hat also einen Kunstvogel zu Papier gebracht. Aber wann hat sich die Überzeugung eingeschlichen, es sei ein Waldrapp?

„Erst vor 50 Jahren“, erklärt Roland. 1971 entstand eine Festschrift anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Waidhofens vor 800 Jahren. „Darin steht nichts vom Waldrapp, außer in einer Bildunterschrift“, lächelt Roland. Die Abbildung zeigt die erste Seite des Stadtbuches, dabei steht, dass ein Waldrapp zu sehen sei. Wer dies getextet hat, sei nicht mehr zur Gänze nachvollziehbar. Aber es löste etwas aus.

60 Waldrappe sind heute in der Stadt

Als die Stadt in den 1990er-Jahren darüber nachdachte, wie sie attraktiver werden könnte, stand schließlich der Waldrapp im Raum – und die Idee, doch eine Voliere für die fast ausgestorbene Ibis-Art zu bauen. Waidhofen beherbergt heute 60 Waldrappe in der Stadt, die Eröffnung war im Jahr 2003.

Einer der Waldrappe in der Voliere: Sie werden von der Caritas-Tagesstätte betreut – jeden Tag. Gerhard Schiegl

Die Stadtgemeinde ist Eigentümerin, der Beschluss im Gemeinderat erfolgte 2001 – ausschließlich mit ÖVP-Mehrheit. Nicht jeder stand dem Projekt wohlwollend gegenüber, erinnert sich Obmann Werner Neubauer heute noch gut daran. Gerüchte seien herumgeschwirrt, dass Pferdeschädel in der Voliere herumliegen werden würden (der Waldrapp ist kein Aasfresser). Dass die Voliere seit 18 Jahren besteht, ist für ihn ein deutliches Zeichen, das die Idee funktioniert. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag, und ich glaube, das ist vielen in Waidhofen gar nicht bewusst“, betont er.

Tourismus (mit dem Werbe effekt), Artenschutz und Integration sind die drei Säulen, die bespielt werden. 1.000 Besucher kommen laut Neubauer durchschnittlich jedes Jahr, um in die Waldrapp-Voliere zu schlüpfen. Der Verein arbeitet mit Zoos, Forschungsstellen oder dem Freiflugprojekt in Scharnstein zusammen. Die selten gewordene Ibis-Art soll erhalten bleiben. Und: Menschen mit Behinderung der Caritas-Tagesstätte pflegen die Voliere, in der sie sinnvolle Beschäftigung finden können. Und mittlerweile ist der Waldrapp oft anzutreffen, auch ganz riesig im Kreisverkehr.