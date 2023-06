Eine Entdeckungsreise für die ganze Familie

Die Waldviertelbahn fährt in genialer Trassenführung durch Wald und Flur, vorbei an Teichen und imposanten Granitblöcken – eine nostalgische Reise für die ganze Familie, die eine ganz neue Sicht auf das Waldviertel bietet. Zahlreiche Erlebnishalte laden zum Entdecken, Verweilen und Staunen ein.

Gerade für die Kinder gibt es entlang der Strecke viel zu entdecken. Los geht’s mit der Waldviertelbahn Rätselrallye: Bunte Schautafeln in den Haltestellen bieten kindgerecht aufbereitete Informationen – die Maskottchen Lisa und Paul vermitteln Wissenswertes über die traditionsreiche Schmalspurbahn und ihre Region und geben damit gleichzeitig wertvolle Tipps für die Rätselrallye. Das bunte Bahnmalbuch – ein Geschenk für alle kleinen Gäste – erzählt die Geschichte der Niederösterreich Bahnen und verkürzt die Fahrzeit. Bei den Ausfahrten der Diesel-Nostalgiegarnitur ist zusätzlich der Kinderspielwaggon mit an Bord.

Die vielfältigen Themenfahrten und zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten rund um die Nostalgiegarnitur samt Diesel- oder Dampflokomotive und dem mitgeführten Jausenwagen machen einen Familienausflug mit der Waldviertelbahn stets zu einem Erlebnis. Spannend ist auch eine Fahrt mit dem Goldenen Triebwagen, hier fungieren die Lokführer*innen gleichzeitig als Reiseleiter*innen und berichten kurzweilig über Besonderheiten und Geheimtipps entlang der Strecke.

Auch ein kombinierter Bahn- und Radausflug bietet sich an, denn das Fahrrad reist kostenlos mit dem Fahrgast mit (Vorreservierung ist erforderlich!). Tipp: Der Waldviertelbahn-Radweg verbindet Gmünd mit Groß Gerungs und kreuzt immer wieder die Waldviertelbahn – ein Zustieg in die Bahn ist daher in allen Haltestellen möglich. Der gut markierte Radweg führt durch die typische Waldviertler Landschaft und ist besonders familienfreundlich.

Veranstaltungstipps

Am 1. Juli verwandelt sich die Waldviertelbahn in einen Alpaka-Express. Mit dem Nostalgie- Dampfzug geht es nach Abschlag, wo die liebenswerten Alpakas die Gäste bereits erwarten. Gemeinsam wird gemütlich zum Sonnseitnhof (25 Minuten Gehzeit), dem Zuhause der Alpakas, gewandert.

Am 2. Juli erwartet Fans von Oldtimer-Motorrädern und -Mopeds eine besondere Parallelfahrt mit dem Nostalgie-Dampfzug der Waldviertelbahn. Ergänzt wird das Programm um Fahrzeugparaden in Neu Nagelberg, Alt Nagelberg, Brand und Litschau.

Saison 2023

Die Waldviertelbahn ist in der Saison 2023 bis 1. November für die Gäste unterwegs. Neu: KlimaTicket-Besitzer*innen reisen zum ermäßigten Fahrpreis!

Tickets & Information

Alle Informationen zur Waldviertelbahn gibt es unter www.waldviertelbahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop sowie direkt im Zug erhältlich. Reservierungen von Sitz- und Fahrradstellplätzen nimmt das Niederösterreich Bahnen Infocenter gerne entgegen.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

T: +43 (0) 2742 360 990-1000

M: info@niederoesterreichbahnen.at