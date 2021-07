„Hinaus ins Freie“ – so lautet die Devise! Doch was unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit gut tut, ist für Natur und Umwelt teilweise eine wahre Herausforderung. Plastikmüll und andere nicht recyclebare Abfälle sind in Wäldern oder auf Bergen zu finden, Wildtiere fühlen sich in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht und werden tagsüber in finstere Verstecke gedrängt.

Um dem vorzubeugen und damit wir alle weiterhin die Natur genießen können, gilt es für jeden und jede, sich an ein paar leicht umsetzbare Regeln zu halten.

1. Gründliche Planung

Informieren Sie sich vorab, wohin Sie fahren möchten. Das gewünschte Ziel oder die gewählte Wanderroute ist vielleicht sehr beliebt und stark frequentiert. Niederösterreich hat viele versteckte Winkel, die mindestens genauso schön sind wie die bereits bekannten und altbewährten Routen. Informieren Sie sich auch vorab über mögliche online buchbare oder zu reservierende Eintrittskarten.

2. Öffentlich an- und abreisen

Am Wochenende stoßen beliebte Ausflugsziele oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Das wirkt sich auf viele Bereiche aus, vor allem aber auch auf die Parkplatzsituation. Nehmen Sie doch einfach einmal den Zug ins Grüne! So schonen Sie nicht nur Ihre Nerven, sondern auch die Umwelt.

3. Markierte Wege nicht verlassen

Kreativität ist eine wunderbare Sache, am Wanderweg aber eher unbrauchbar. Ist die Route einmal festgelegt, sollte sie auch eingehalten werden. Spontane Abkürzungen führen nämlich meist in ungesichertes Gelände. Außerdem werden Wildtiere gestört und aus ihrem begrenzten Lebensraum verdrängt.

4. Schutzgebiete und Privatgründe respektieren

Auch wenn Natur, Wälder und Niederösterreichs Berge für alle da sind, gilt es trotzdem vor allem bewirtschaftete Gründe zu respektieren. Der Ertrag auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und Wiesen kann nicht nur in der Erntezeit beeinträchtigt werden, wenn diese Landflächen durchwandert oder für Picknicks genutzt werden. Entlang zahlreicher beliebter Wanderwege sind daher oftmals Rastplätze installiert, die gerne für Verschnaufpausen und zum Entspannen genutzt werden dürfen.

5. Wild- und Weidetiere nicht verschrecken

Die freie Natur ist kein Tierpark: Wild- und Weidetiere lieben ihre Freiheit – gönnen wir ihnen diese auch! Bleiben Sie auf markierten Wegen, schreien Sie nicht laut herum und werfen Sie nichts weg. Kommen Sie den Wild- und Weidetieren auch nicht zu nahe. Das gilt vor allem für Mutterkühe, die mit ihrem Kalb die Weide abgrasen. Auch wenn sie von Natur aus friedliche Geschöpfe sind, beschützen sie ihr Junges doch um jeden Preis, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen.

6. Hunde an die Leine

Um Gefahren zu vermeiden empfehlen wir, Hunde immer an die Leine zu nehmen. Das gilt vor allem und jedenfalls beim Durchqueren von Kuhweiden. In diesem Fall ist die Weide zügig zu durchqueren. Wenn möglich, sollten weidende Kühe weiträumig umwandert werden. Falls eine Kuh Sie und Ihren Hund attackiert, muss der Hund sofort abgeleint werden. Außerdem gilt bei jeder Wanderung mit Hund: Hundekot auf Weiden und Wiesen immer mit einem entsprechenden Sackerl wegräumen und ordnungsgemäß entsorgen, denn fressen Kühe oder Schafe mit Hundekot verunreinigtes Heu, kann das ihren Tod bedeuten. Und vergessen Sie niemals auf ausreichend Futter, einen Trinknapf und genügend Flüssigkeit für Ihren vierbeinigen Begleiter!

7. Müll und Abfälle wieder mitnehmen

Überall auf der Welt gilt: Müll und Natur vertragen sich nicht. Alte Bierdosen, benutzte Taschentücher oder selbst Bioabfälle sind schädlich für die Natur, drücken alles platt, was wachsen will, und Schadstoffe dringen im schlimmsten Fall ins Grundwasser ein. Bis sich beispielsweise eine Plastikflasche in der Natur mehr oder weniger zersetzt hat, dauert es bis zu 450 Jahre. Ganz lösen sich Mikroplastikpartikel aber nie auf. Einleuchtend also, dass der eigene Abfall wieder mitgenommen und nirgendwo sonst, als im Mistkübel zuhause entsorgt werden soll. Nicht vergessen: Auch Zigarettenstummel sind Müll.