Wo unser Herz zuhause ist. Niederösterreich.

In diesen Tagen beginnt ein Jahr, von dem heute keiner weiß, was es uns allen bringen wird. Politisch, wirtschaftlich – und sozial. In Europa, in Österreich – und gerade auch in Niederösterreich.

Eines wissen wir schon jetzt: Am 29. Jänner entscheiden wir alle, wie es in unserem Land weitergehen wird. Wer in den nächsten 5 Jahren in unserem Land die Regierungsverantwortung trägt.

Die Zeiten sind schon unsicher genug

Ich will, dass wir den Weg des Miteinander in unserem Land weitergehen. Die Politik mit den Menschen. Und vor allem: Die Parteien in unserem Land. Ich will, dass sich die Politik bei uns mit jenen Themen beschäftigt, die die Menschen bewegen und bedrücken. Sie sind schon herausfordernd

genug.

Ich will, dass sich die Menschen in Niederösterreich auf ihr Land und ihre Landesregierung verlassen können. Wenn es um rasche Hilfe für Familien und Betriebe geht. Wenn es um die Interessen Niederösterreichs gegenüber dem Bund geht. Wenn es um so wichtige Themen wie Gesundheit und Pflege geht.

Im Bund erleben wir seit Jahren Hick-Hack und Streitereien zwischen den Parteien. Bei uns muss das nach 4 Wochen Wahlkampf wieder ein Ende haben. Ich reiche weiterhin allen die Hand, die ihre Kraft und ihre Ideen für unser Land einbringen wollen.

Am 29. Jänner: Die Niederösterreich Wahl.

Schauen wir uns um, was in der Welt passiert. Schauen wir uns an, wer in Niederösterreich wofür kandidiert. Und entscheiden wir dann, was und wer für Niederösterreich das Beste ist.

Für das Land, in dem wir leben. Die Heimat, die wir lieben. Das Zuhause, das wir haben. Für das Land, für das ich mich weiter mit ganzem Herzen einsetzen will.

Ihre Landeshauptfrau

Johanna Mikl-Leitner