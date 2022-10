62 Einheiten in Horns Herz

Insgesamt 62 Wohneinheiten direkt im Herzen der Bezirkshauptstadt Horn hat die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft in den vergangenen drei Jahren errichtet. Damit hat sie im Zentrum der Stadt das größte Projekt ihrer bisherigen Geschichte umgesetzt.

Die Wohnungen weisen Wohnnutzflächen von 61 bis 87m² auf. Die Wohnungen sind auf zwei Stiegen aufgeteilt. Jeder Wohneinheit sind in der Tiefgarage zwei Stellplätze zugeordnet. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist mit einem begrünten Dach überdeckt. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Terrasse oder eine Loggia, die Wohnungen im Erdgeschoß verfügen über einen Eigengarten. Zusätzlich gibt es einen Gemeinschaftsgarten, auf dem auch Spielgeräte aufgestellt sind.

In der Wohnhausanlage befinden sich ein Trockenraum und ein Fahrradabstellraum zur gemeinsamen Benutzung. Auch Kellerräume sind die jeweiligen Wohnungen zugeordnet. Beide Häuser – sie wurden von Architekt Thomas Tauber geplant – sind barrierefrei ausgefüht. Großteils sind die Wohnungen in zwei Geschoßen angeordnet, teilweise gibt es auch eine dritte Etage mit Wohneinheiten.

Massivbau mit besten Energiewerten

Gebaut wurde das Projekt von der in Horn ansässigen Firma Swietelsky in Massivbauweise. Die Gebäude sind als Niedrigstenergiehäuser ausgeführt, verfügen über kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und werden über Fernwärme beheizt. Wert gelegt wurde bei diesem Projekt auch auf die Einbeziehung von Kunst. Beim Haupteingang in der Robert Hamerling-Straße ziert ein Werk der Garser Künstlerin Sarah Kupfner eine Wand.

Auch die Umgebung hat viel zu bieten

Positiv hervorzuheben ist auch die Lage des Objektes direkt im Zentrum. In unmittelbarer Umgebung befindet sich ein Kindergarten, die Volksschule, die Neue Mittelschule sowie weitere Bildungseinrichtungen wie Gymnasium, Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule, Gesundheits- und Krankenpflegeschule, Fachschule für Sozialberufe oder die Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe. Auch etliche Restaurants, Cafés, Bars und Gasthäuser sind in der Umgebung zu finden, genauso wie zahlreiche Allgemeinmediziner und Fachärzte.