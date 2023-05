Firma GÜNTHER - Schauraumeröffnung am 26. und 27. Mai

Es ist ein wahrlich traumhafter Schauraum, den die Firma Badshop-Austria am Wochenende vor Pfingsten am neuen Standort im Gewerbegebiet in St. Georgen am Ybbsfelde aus der Taufe hebt: Hunderte Traumbad-Ideen zum Anschauen und Angreifen; dazwischen alles, was es für die Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden braucht – präsentiert von allen namhaften Markenherstellern.

Das Konzept für sein jüngstes Projekt hat Franz Günther – er ist der Mann hinter dem Badshop Austria – schon längere Zeit im Kopf. 10 Jahre nach der Gründung der gleichnamigen Internetplattform setzt der Schauraum seinem Onlineshop, der die Bereiche Bad, Sanitärausstattung, Heizung, Installation und Lüftung abdeckt, die Krone auf: „Aufgeteilt auf zwei Geschoße und 800 m² Ausstellungsfläche zeigt der Schauraum einen Querschnitt aus unserem großen Online-Sortiment. Was nun noch dazu kommt“, so Günther weiter, „sind sämtliche Dienstleistungsmöglichkeiten, die unsere Installationsfirma bietet. Wer möchte, kann also seinen Einkauf zum All-inclusive-Paket erweitern. Wir erledigen dann alles aus einer Hand – von der Planung bis zur fachgerechten Montage – egal, ob es um den Neubau, die Renovierung oder den altersgerechten Umbau eines Badezimmers geht!“

Was macht nun den Schauraum so besonders? Fakt ist – man kommt als Besucher aus dem Staunen nicht heraus. Überall begegnet man glanzvollen Themenwelten: Badewannen, Duschen, Waschbecken, Armaturen, WCs, Badmöbel, ja sogar ganze Wände voll Handtuchwärmer oder Seifenspender – alles liebevoll dekoriert, von passenden Fliesen umgeben und mit moderner Beleuchtung schön in Szene gesetzt. Dazwischen zeigen in vier großen Ausstellungskojen die Marken Villeroy & Boch, Grohe, Geberit und Laufen ihre aktuellen Serien.

Überall in der Ausstellung findet man Bildschirme mit Videos und Produktinfos.

Alle Artikel in der Ausstellung werden mit QR-Codes ausgezeichnet, über die man sich am Handy ganz einfach in die Badshop-Austria-Online-Welt verbinden kann – für weitere Informationen, Preisangaben und Bestellungen.

Eine Besonderheit sind die Öffnungszeiten. Der Schauraum ist sieben Tage in der Woche frei zugängig – Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Für den Zutritt außerhalb der normalen Bürozeiten (Mo-Do., 8-16 Uhr, Fr. 8-12 Uhr) braucht es allerdings eine Kredit- oder Bankomatkarte.

Gegen Terminvereinbarungen werden im Badshop-Austria-Schauraum auch professionelle Beratungen für Bäderplanungen angeboten. >

„Um- oder Neubauten sollten gut durchdacht sein. Dafür braucht es Zeit“, so Schauraumleiter Mario Weingartner.

Zwei Unternehmen - eine Firmenfamilie

Mit dem Badshop-Austria-Schauraum feiern am 26. und 27. Mai auch das Haustechnikunternehmen GÜNTHER - Ihr Installateur im Mostviertel und der Schaugarten der Marke WASSERFRANZ Eröffnung. Ersteres hat Franz Günther vor 22 Jahren gegründet und zum Fachbetrieb für nachhaltige Energienutzung und Heizung ausgebaut. „Speziell bei Wärmepumpen verfügen wir über ein großes Know-how, da wir von Beginn an auf die zukunftsweisende Technik gesetzt haben“, erklärt der Firmenchef. „Wir haben aktuell sogar eine große Auswahl an Anlagen prompt verfügbar“, stärkt er die Umbau-Ambitionen vieler Hausbesitzer.

Prompt verfügbar ist auch das Stichwort für den neuen Installationsmaterial-Abholmarkt. Im hauseigenen Lager decken sich nicht nur die Günther-Techniker mit Qualitätsmaterial ein, dort kann auch jeder Heimwerker einkaufen.

Der Onlineshop WASSERFRANZ bedient ein kleines, feines Marktsegment, das immer größere Beliebtheit erlangt: „WASSERFRANZ ist eine Marke für Wasserstellen in Gärten und öffentlichen Plätzen sowie für Pool- und Solarduschen. Alle Produkte sind langlebig und zeitlos aus Edelstahl gefertigt“, erklärt Franz Günther. Einen Auszug aus dem Sortiment zeigt ein neuer Schaugarten beim Badshop-Eingang, der rund um die Uhr offen zugänglich ist. Nach Vereinbarung gibt es natürlich dazu auch persönliche Beratung im Büro.

Franz Günther: „Egal, wofür Ihr Herz schlägt: Schauen Sie vorbei in unserem neuen Zuhause in der Gewerbestraße von St. Georgen. Sie können an den Eröffnungstagen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Zur Stärkung haben wir Würstel, Getränke und Mehlspeisen vorbereitet!“

Detail am Rande: Die neuen Mitarbeiter T-Shirts tragen den Aufdruck: „We are family“! „Darauf sind wir stolz“, so der Chef des mittlerweile 40-köpfiges Teams!