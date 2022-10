Dekoration für Weihnachten besorgen

Nutzen Sie die Chance, neue Dekoration für Ihr weihnachtliches Zuhause zu besorgen. Sie können, von Anfang November, Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr, bis einschließlich Samstag, 17. Dezember 2022 in Aderklaa, Angerer Bundesstraße – in der Holzhütte direkt an der B8 persönlich vorbeischauen und sich Ihre Weihnachtsdekoration sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich zusammenstellen.

Auch ein Versand österreichweit per Post ist möglich. Informationen dazu erhalten Sie unter Tel. 0664/452 77 62 oder auf www.weihnachtsdiskont.at

Dekoration für ihr weihnachtliches Zuhause

Foto: Feuerwerke Jost

Ihr perfektes Silvesterfeuerwerk

Denken Sie rechtzeitig an ihr perfektes Silvesterfeuerwerk. Unser Unternehmen ist auch im Bereich des Silvesterfeuerwerkes immer bemüht für Sie die bestmögliche Qualität zu liefern. Als Fachgeschäft achten wir stets darauf, dass unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheit und Effektvielfalt den höchsten Standards entsprechen.

Wir bieten keine Standardware, sondern ausgewähltes, besonders hochwertiges Qualitätsfeuerwerk namhafter Hersteller zu günstigsten Preisen. Stichproben, die durch unsere erfahrenen Pyrotechniker bei allen Artikeln durchgeführt werden, sorgen jederzeit für eine gleichbleibend hohe Qualität.

Der Feuerwerksweltmeister Rudolf Jost und sein Team beraten Sie fachmännische für ihr individuelles Silvesterfeuerwerk.

Foto: Feuerwerke Jost

Lassen Sie sich von unseren Pyrotechnikern im Rahmen eines persönlichen Gespräches beraten. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne für nützliche Tipps und Tricks rund um ein perfektes Silvesterfeuerwerk zur Verfügung.

Gerne stellen wir Ihnen auch ein individuelles Feuerwerkspaket für eine sichere, erfolgreiche und nicht zuletzt auch effektvolle Neujahrsnacht zusammen.

Unsere Verkaufsstände (Verkauf ab 27.12.2022) finden Sie in

Aderklaa, Angerer Bundesstraße (bei der Holzhütte direkt an der B8)

Strasshof, Messeplatz (gegenüber Billa)

Deutsch-Wagram (Zufahrt Mc Donalds)

G3 Shopping Resort (Eingang A)

Gänserndorf Direkt beim Kreisverkehr beim EKZ (Hervis, New Yorker usw.)

Mehr Information unter +43 / 664 / 452 77 62 oder im Internet unter www.feuerwerke.co.at bzw. www.feuerwerke-jost.at