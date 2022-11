Rock und Pop zum Weihnachtsfest

Es darf im Advent wieder gerockt werden: Nachdem der traditionelle „Weihnachtsrock“ des Kulturvereins „Freiraum“ in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist, sollen heuer wieder E-Gitarren das Weihnachtsfest einläuten.

Am Samstag, den 17. Dezember ist um 20 Uhr im Stadttheater eine Neuauflage des Weihnachts-Rockkonzertes angesagt.

Foto: Werbung

Beginnen wird den Abend traditionsgemäß der legendäre Brucker Gitarrist und Sänger Manfred Altmann. Mit seiner Band widmet er sich den Hits des britischen Ausnahmekünstlers David Bowie. Im Programm werden sich sicher auch einige seiner erfolgreichsten Lieder wie „Space Oddity“, „China Girl“ oder „Heroes“ finden.

Die unter Garantie gefühlsträchtige Reminiszenz an die guten alten Pop- und Rockzeiten wird im zweiten Teil des Abends mit Sicherheit noch verstärkt, wenn die Neusiedler Kultband „Doc Zorro“ unter dem Motto „Ostbahn lebt“ die Hits von Willi Resetarits alias Ostbahn-Kurti zum Besten gibt.

Tickets können im Vorverkauf um 20 Euro per Mail an freiraum@schule.at reserviert werden. An der Abendkasse kosten sie 22 Euro.