Kraus & Naimer: regional verankert – international erfolgreich

Von Weikersdorf in die Welt Seit mehr als 50 Jahren trägt das Werk Weikersdorf in erheblichem Maße zur Fortsetzung der weltweiten Erfolgsgeschichte von Kraus & Naimer bei: Rund 7000 Schalter der unterschiedlichsten Bauformen und Größen werden hier täglich gefertigt, wovon mehr als 90 % in den internationalen Export gehen.

Als „Global Player“ auf dem Gebiet der Nocken- und Lasttrennschaltern beschäftigt Kraus & Naimer rund 900 Mitarbeiter weltweit, davon ca. 250 in Weikersdorf. Das Werk in Niederösterreich genießt somit eine besondere Stellung nicht nur im Konzern, sondern auch in der Region, wo es sich zum wichtigen Arbeitgeber etabliert hat.

Lehrlinge als Triebfeder der Zukunft

Ein Kernstück des nachhaltig ertrags- und wachstumsstarken Geschäftsmodells von Kraus & Naimer bildet die Jugend. Als zertifzierter österreichischer Leitbetrieb setzt der Schalterspezialist alles daran, eine fundierte und qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung junger Menschen zu bieten, mit dem Ziel motivierte Nachwuchs-Fachkräfte dauerhaft im Unternehmen zu halten.

Auf die langfristige Einbindung engagierter Lehrlinge und auf deren Weiterentwicklung im Unternehmen wird großer Wert gelegt. „Auch nach der abgeschlossenen Facharbeiterprüfung unterstützen wir gerne eine weitere Höherqualifzierung am zweiten Bildungsweg in Richtung Meisterprüfung oder HTL-Ingenieur“, betont Karl Kohlhofer und sagt weiter: „Der Großteil der heutigen Abteilungsleiter in Weikersdorf sind ehemalige Lehrlinge. Für uns ist eine fundierte Lehrlingsausbildung eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens sowie in die regionale Entwicklung“.

Tradition und Innovation zugleich

Seit 115 Jahren spiegelt sich der Pioniergeist von Kraus & Naimer in der langen Reihe von Innovationen auf Produktebene, in den modernsten Produktionsverfahren sowie in der permanenten Weiterentwicklung der Unternehmensstrukturen wider.

Des Weiteren wird in Weikersdorf auf Nachhaltigkeit und Energieeffzienz geachtet: Seit der letzten Betriebserweiterung in 2012 wird im gesamten Werk die Heizung/Klimatisierung und Prozesswasserkühlung mittels einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe sichergestellt.