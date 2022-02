Mit Aroniasaft gegen Corona?

ARONIA - DIE POWERBEERE VOLLER VITAMINE

Die Aroniabeere gehört zu den Lebensmitteln mit vorbeugenden und anregenden Wirkungen und wird daher als wertvolle Ergänzung zu einer gesunden Ernährung geschätzt. Ihre Früchte und der Saft enthalten einen hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, was die Vitalität anregen kann.

Der Saft der gepressten Beeren schmeckt fein-herb und bietet damit ein völlig neuartiges Geschmackserlebnis. Am besten nach dem Essen genießen. Die empfohlenen 100 ml Aroniasaft täglich wirken sich positiv auf den Vitamingehalt der Ernährung aus.

Foto: zVg

Unseren BIO-Aronia Direktsaft erhalten Sie bei uns Ab Hof in der praktischen 1,5 l Bag-In-Box oder in der 0,5 l Glasflasche zum Kennenlernen von früh bis spät im Automaten in der Tullner Str. 7, 3464 Hausleiten. Die 3 l Bag-In-Box ist auf Anfrage erhältlich. Der Saft kann pur, aber auch gespritzt genossen werden. Gemischt mit Milch, Apfelsaft oder Holunderblütensaft wird er gerne getrunken, aber auch zum Tee.

Frische ARONIABEEREN sind ab August 2022 erhältlich! Rezepte und Infos über Beeren auf fitvital.pro. http://www.fitvital.pro/beeren-sind-nicht-nur-gesund-sondern-ein-wahres-superfood/

BIO-EIER - täglich frisch, in unterschiedlichen Größen und Farben unserer kleinen Gruppe von freilaufenden Hühnern sowie regionalen BIO-HONIG bieten wir Ihnen zusätzlich an!

Foto: zVg

Mit Aronia zusätzliche Power gegen Corona ?

Der aus Nordamerika stammenden Beere wird nicht nur ein extrem hoher Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen (A, B2, B9, C, E, Kalium, Zink, Eisen, Jod), eine Immunsystem stärkende und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt, sondern seit neuesten auch eine virenhemmende. So fanden Forscher am Institut für Molekulare Virologie am Universitätsklinikum Ulm in einem Laborversuch heraus, dass der Saft aus der Aroniabeere Corona-Viren (SARS-CoV-2) und Grippe-Viren im Laborversuch (in-vitro) schnell abtöten könne und sich damit als Vorbeugung gegen entsprechende Virus-Infektionen anbiete.

Foto: zVg

Vielversprechende Wirkung

Bei der Studie wurden neben dem Aroniasaft auch Granatapfelsaft und Grüner Tee auf ihre Wirkung sowohl auf Sars-CoV-2 als auch auf Influenza A und Adenoviren Typ 5. Alle drei griffen die Influenza-Viren an, am wirksamsten erwies sich dabei der Aroniasaft.

"Die festgestellte starke Virenhemmung von Aroniasaft ist in der Tat vielversprechend", sagt Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Bernhard Uehleke. Der Arzt und Wissenschaftler war Mitglied der "Kommission E" zur Beurteilung von Phytopharmaka beim Bundesinstitut für Arzneimittel sowie u.a. Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) und der Ärztegesellschaft für Naturheilverfahren Berlin-Brandenburg.

Gurgeln und Spülen

Aus der Erkenntnis, dass Aroniasaft in-vitro virenhemmende und virenabtötende Eigenschaften zeigt, ergebe sich nach Meinung von Uehleke eine Plausibilität für eine Anwendung. Der Aroniasaft könnte an den Kontaktstellen vor allem im Mund-Rachenraum, an denen das Virus in die Körperzellen einzudringen versucht, das Virus inaktivieren und den Andock-Vorgang hemmen.

Weitere Studien zur Aroniabeere

Aussagen darüber, ob Aronia Menschen vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schützen kann, sind laut Uehleke bislang nur auf der Basis von Plausibilitätsüberlegungen möglich. Die aktuelle Laborstudie wurde zwar so praxisrelevant wie möglich durchgeführt, jedoch fehlen noch klinische Studien an Testpersonen. Aus diesem Grund fordert der Gesundheitsexperte Virologen weltweit auf, weitere Studien zur Wirkung von Aronia auf SARS- CoV-2 durchzuführen.

Hier geht’s zur Vorab-Publikation der Studie

ARONIA am besten jeden Tag!

