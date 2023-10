Nach der hektischen Lese kehrt fast so etwas wie Ruhe im Weingut Schmidt ein, dem größten Weinbaubetrieb in Niederrußbach und einem der größten im Bezirk. 32 Hektar Weingärten besitzt die Familie, dazu werden noch Trauben von anderen Bauern dazugekauft. Etwa sechs Wochen dauert die Lese, der Großteil ist geschafft, die Süßweine stehen noch aus. „Da helfen auch Oma und Opa mit“, sagt Roman Schmidt jun., der mit seinem Bruder die bereits fünfte Generation begründet.

Zum Teil musste in der Nacht gelesen werden, weil es bei Tag einfach zu warm war, fügt Vater Roman Schmidt hinzu. 400.000 Flaschen pro Jahr ausgeliefert Rund 400.000 Bouteillen verlassen dann jedes Jahr das Weingut, das seit 1932 in Familienbesitz ist. Etwa 70 Prozent davon gehen nach Salzburg und Tirol, beliefert wird in erster Linie die Gastronomie. Aber Schmidt-Weine werden sogar bis in die USAverkauft. Die Kontakte hat die Familie selber hergestellt.

Wer direkt beim Weingut kaufen will, kann dies beim neuen Selbstbedienungsshop rund um die Uhr machen, bezahlt wird mit Bankomatkarte. Gleich daneben findet sich die neue Weinlounge – für Verkostungen, kleine Feiern oder Seminare technisch perfekt ausgestattet. Die rund 100 Jahre alte „Gute Qualität des Weins ist kein Zufall“ Das Weingut Schmidt zählt zu den größten Weingütern im Bezirk Korneuburg. Villa, die die Familie vor einigen Jahrzehnten erstanden hat, wurde dazu komplett entkernt, erzählt Schmidt.

Nun ist sie auch direkt mit der Produktion und den Weinkellern für die Lagerung verbunden. Allerdings entsteht derzeit auch die „Weinterrasse“, ein öffentlicher Platz, der zur Verkostung in der Natur einladen wird, freut sich der Winzer. Gemeinde und Weinbauverein arbeiten bei dem Projekt zusammen. „GuterWein ist nicht selbstverständlich“, plaudert Schmidt aus der Praxis, „die gute Qualität ist kein Zufall.“ So ist der Betrieb nachhaltigkeitszertifiziert. Neben dem Wissen und der Arbeit kommt aber noch ein wichtiger Faktor dazu: Der Boden.

Der kann Wasser gut speichern, zudem gibt es in Niederrußbach das richtige Mikroklima. „Der Wald oberhalb der Weingärten sorgt auch im Sommer für kühle Nächte“, erklärt Schmidt. Schwierig wird es, wenn man nach dem für das Weingut typischen Rebensaftfragt. „Veltliner in verschiedenen Ausbaustufen bis zum DAC“ nennt Schmidt, aber auch die beiden Roten, Merlot und Cabernet favorisiert er. „Und natürlich die klassischen fruchtigen Einstiegsweinewie frühroterVeltliner und gemischter Satz“ sollten verkostet werden. Die Jugend beginnt übrigens schon, dem Betrieb ihren Stempel aufzudrücken.Die neuen Etiketten etwa wurden von der fünften Generation kreiert.