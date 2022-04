Anlässlich der Aufnahme des Blauen Portugiesers in die Slowfood-Arche des Geschmacks lädt das Weingut Schöfmann am Weintour-Wochenende zu einer Verkostung von 4 Blauen Portugiesern aus 4 Jahrzehnten ein. Sa und So jeweils um 15.00 Uhr in Haugsdorf

Anmeldung und nähere Infos zur Weintour: www.schoefmann.at