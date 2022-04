Weinviertel Tourismus Weinviertel präsentiert sich

Lesezeit: 3 Min Anzeige

Genuss, Erlebnis und Unterhaltung bei „Weinviertel in Wien“.

Foto: Weinviertel Tourismus

V on 11. – 13. Mai finden in Wien Donauraum-Tag & Marchfeld-Tage statt: Am Hof, 1. Bezirk, 10 – 20.30 Uhr.