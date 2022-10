Eines ist sicher, an den köstlichen Weihnachtskrapferln kommt man in der Advent- und Weihnachtszeit im Weinviertel einfach nicht vorbei. Sie gehören genauso wie die uralten Bräuche und viele andere Traditionen zur besinnlichsten Zeit des Jahres. Die typischen Krapferl sind allerdings nicht nur schön anzusehen, sie sorgen vor allem bei Schleckermäulchen für Gaumenfreuden, eignen sich perfekt zum Verschenken und sind ganz einfach selbst zu machen.

Backfans kommen voll auf ihre Kosten

Wenn der Duft süßer Krapferl (hochdeutsch: Kekse) die Küchen erfüllt, im Hintergrund die Weihnachtsmusik läuft, reges Treiben hinter den Arbeitsflächen herrscht und fröhliches Gelächter aus den Häusern dringt, dann weiß man hier im Weinviertel, dass die Advent- und Weihnachtszeit in großen Schritten naht. In dieser Zeit kommen vor allem Backfans voll auf ihre Kosten. Denn der Beginn der besinnlichsten Zeit des Jahres ist auch der Startschuss für das Backen der Weinviertler Weihnachtskrapferl. Liebevoll werden die verschiedensten Sorten an Krapferl gebacken. Ob Hausfreunde, Spitzbuben oder Weinbeisser, eines haben sie alle gemeinsam – einmal probiert, kann man nicht mehr aufhören.Aus traditionellen Rezepten und regionalen Zutaten entstehen die Weinviertler Weihnachtskrapferl.

Wenn draußen eisige Temperaturen herrschen und aus den Schornsteinen der Rauch emporsteigt, herrscht in den meisten Küchen im Weinviertel Hochbetrieb. Die Rezepte der Uroma werden aus den Schränken hervorgekramt, Zutaten wie Mehl, Eier & Zucker werden gewissenhaft abgewogen und der Backofen wird vorgeheizt – und das alles, um schmackhafte Weihnachtskrapferl zu backen.

Hausfreunde, Spitzbuben und Weinbeisser sind dabei drei besonders für die Region Weinviertel typische Weihnachtskrapferl. Sie hat der Ehrgeiz gepackt und Sie wollen sich selbst an köstlichen Weinviertler Weihnachtskrapferln versuchen? Worauf warten Sie noch? Ab in die Küche und auf die Krapferl, fertig, los!