Wie funktionieren Bestellung & Zustellung?

Derzeit bieten wir unser Service Donnerstag bis Sonntag an folgenden Wochenende an:

16.-19. April

23.-26. April

30. April bis 3. Mai

Eine Zustellung ist nur mit Vorbestellung bis 15 Uhr möglich!

Bis 15 Uhr könnt ihr bei uns telefonisch (06802364904 & 06643932581) oder per E-Mail (info@stoiber-wein.at) bestellen. Wichtig! Unbedingt folgende Punkte bei der Bestellung angeben:

Zustelltag & gewünschte Zustellzeit (DO-SO 16-19 Uhr möglich!)

zB Freitag, 17. April, 17-18 Uhr (bitte gebt uns einen Zeitrahmen von 1h bei Zustellung an)

Zustellart: Zustellung am Stoiber-Parkplatz (genaue Uhrzeit möglich) oder Zustellung zur Adresse (bitte Zeitrahmen von 1h angeben)

gewünschte Jause & Weine

Die Zustellung erfolgt von 16-19 Uhr auf 2 unterschiedliche Arten:

Zustellung am Heuriger-Stoiber-Parkplatz : ihr stellt euer Auto auf unserem Parkplatz ab und ruft uns an, wenn ihr da seid, dann bringen wir euch euer Sacklerl mit der Bestellung inkl. Rechnung raus.

: ihr stellt euer Auto auf unserem Parkplatz ab und ruft uns an, wenn ihr da seid, dann bringen wir euch euer Sacklerl mit der Bestellung inkl. Rechnung raus. Zustellung nach Hause (Mindestbestellwert Wein & Speisen € 25,- und Zustellung möglich in folgende Gemeinden Krems, Rohrendorf, Stratzing, Droß, Mautern, Furth, Paudorf): ihr gebt uns eure Adresse an und wir bringen euch die Bestellung zur gewünschten Zeit nach Hause. Wir rufen euch kurz bevor wir da sind an und stellen euch das Sackerl vor die Haustüre!

Die Bezahlung erfolgt via Rechnung und OnlineBanking! So können wir unsere Zustellung kontaktlos durchführen.

Wir bitten euch die Rechnung gleich nach Genuss unserer Speisen & Weine zu begleichen

Vielen Dank!

Wenn ihr im angegeben Zeitraum keine Zeit finden könnt, weil ihr wichtige Arbeiten zu verrichten habt, unterstützen wir euch natürlich gerne und finden einen gemeinsamen Weg, ruft einfach an!

Welche Weine & Speisen werden angeboten?

Gerne verwöhnen wir euch mit einer Auswahl aus unserer Speisekarte:

Speisekarte – STOIBER TO GO (Link bitte klicken)

Natürlich gibt’s auch unsere Weine zu Ab-Hof-Preisen erhältlich:

Wein-Preisliste (Link bitte klicken)

2019er-Weinpaket € 39,-

6 Flaschen: GV Weinzierlberg, GV Holzgasse, GV Wachtberg,

Riesling Marthal, Sauvignon Blanc und Zweigelt-Rosé 2019

versandfrei ab 2 Paketen innerhalb Österreichs

Zusätzlich möchten wir euch auch ein ganz spezielles Weinzierlberg-Paket um € 29,- anbieten, welches von euch nicht sofort verzehrt werden muss & für schlechte Laune aufgehoben werden kann es beinhaltet:

Geselchtes vom Weideschwein (aufgeschnitten & vakumiert), Hausgeselchte Winzerwürstl, Bergkäse

Eingelegtes Kürbisgemüse, Hausgemachtes Apfel-Ingwer-Chutney

je 1 Fl. Grüner Veltliner, Riesling & Traubensaft

Geschenktipps:

Wein- und Saftpakete ab 12 Flaschen versandfrei in Österreich

Wir liefern euren Liebsten in Krems & Umgebung gerne unsere Weine & Heurigenzustellservice-Gutscheine in Weinkartons und Geschenkskörben direkt vor die Haustüre, gerne auch mit persönlicher Grußnachricht (ab € 25,- Gesamtwert)!

Holt euch das Weinzierlbergfeeling in euer Schneckenhäuschen!

Bleibt’s g’sund,

Familie Stoiber

PS: Für uns ist die Zustellung ein neues System! Falls ihr Verbesserungen oder Wünsche habt, bitte teilt uns diese mit.