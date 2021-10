Erfolgreich zur Matura mit dem BFI NÖ!

Berufsreifeprüfung

Mit der Berufsreifeprüfung (die Matura im 2. Bildungsweg) am BFI Niederösterreich erwerben Sie durch das erfolgreiche Ablegen von vier Teilprüfungen (Deutsch, Englisch, Mathematik, berufsbezogener Fachbereich) ein vollwertiges, staatlich anerkanntes Reifeprüfungszeugnis. Die Berufsreifeprüfung wendet sich an Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Je nach Region können die Lehrgänge am Abend, am Vormittag oder am Wochenende in großzügigen, modernen Kursräumen absolviert werden.

Die Ausbildung dauert mindestens ein Jahr. Darüber hinaus bietet das BFI Niederösterreich Teilnehmer_innen der Berufsreifeprüfung bei ausgebliebenem Prüfungserfolg eine einmalige kostenlose Wiederholung des Lehrgangs. Diese kann bis 5 Jahre nach dem Kursbeginn in Anspruch genommen werden. Überzeugen Sie sich selbst von der Top-Qualität der Vorbereitungslehrgänge am BFI Niederösterreich!

Lehre mit Matura

Kostenlos für Lehrlinge!

Die Berufsmatura bietet speziell Lehrlingen neue Aufstiegsmöglichkeiten sowie bessere Chancen bei der zukünftigen Stellenbewerbung. Außerdem stehen weiterführende Bildungswege ohne Einschränkung offen. Der Kursbesuch ist auch während der Berufsschulzeit flächendeckend in Niederösterreich möglich.

Außerdem können Lehrlinge in einem aufrechten Lehrverhältnis, durch die Förderung des Bundesministeriums, die Vorbereitungslehrgänge auf die Berufsreifeprüfung kostenlos und parallel zur Lehre abschließen! Details zu dieser Ausbildung erfahren Sie auf der Website des BFI Niederösterreich unter www.bfinoe.at bzw. telefonisch bei den Bildungsberater_innen in Ihrer Region!

Aktuell setzt der Aus- und Weiterbildungsspezialist BFI Niederösterreich auch abseits der Berufsreifeprüfung neue Impulse im Bereich „Online-Live-Training“: Zusätzlich zum regulären Präsenzunterricht im Seminarraum können ausgewählte Kurse, im praxisnahen Kleingruppenunterricht, bequem von zuhause aus besucht werden.