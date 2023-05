Mit dem WIFI NÖ neugierig bleiben

4.000 Kurse. 424 Seiten. Und jede Menge bereits bewährte, aber auch innovative und neue Angebote – das ist das neue WIFI NÖ Kursprogramm 2023/24 am Puls der Wirtschaft. „Die zeitgemäßen Aus- und Weiterbildungsangebote des WIFI sind wichtiger denn je. Nicht ausreichende Qualifikationen sind bereits für 90 Prozent der Betriebe der bzw. teilweise Grund für dauerhaft unbesetzte Stellen“, verweist Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), auf eine Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ unter 1.400 niederösterreichischen Betrieben.

„Doch mit dem WIFI der Wirtschaftskammer NÖ als größten niederösterreichischen Bildungsanbieter haben unsere Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen verlässlichen Partner auf hohem Niveau in der Aus- und Weiterbildung“, betont Ecker. Investitionen in das Weiterbildungsangebot wie auch in top ausgestattete Räumlichkeiten sind für die Wirtschaftskammer Niederösterreich wesentlich, um optimale Rahmenbedingungen zur Aus- und Weiterbildung für die Kunden anzubieten.

Allein im Vorjahr wurden 550.000 Euro in moderne Lehrsäle und Werkstätten an den 7 WIFI-Standorten in Niederösterreich investiert. Das umfangreiche Angebot steht dabei den niederösterreichischen Betrieben mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen an der Aus- und Weiterbildung Interessierten zur Verfügung. Als Anreiz zur eigenen laufenden Qualifikation gibt es für Unternehmerinnen und Unternehmer den Bildungsscheck der Wirtschaftskammer NÖ.

Eigene Akademie für die Künstliche Intelligenz (KI)

Unter dem Motto „Bleib neugierig“ wurde das neue Kursprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt. Neu im Kursprogramm enthalten sind unter anderem der stark wachsende und nachgefragte Bereich Robotik sowie neue Kursthemen in den Branchen Tourismus, Gesundheit/Wellness und Technik.

„Im Zukunftsthema Klimaund Umweltschutz haben wir jetzt sogar um ein Viertel mehr Kurse im Angebot als noch im Vorjahr“, führt WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer aus. Das derzeit aktuelle Thema KI wird ausgehend von der seit 2019 angebotenen KI-Akademie ausgeweitet. Ein weiterer immer beliebterer Schwerpunkt liegt auf den Firmen-Intern- Trainings (FIT).

