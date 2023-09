Müll wird zum Wertstoff

Nach zirka zehn Monaten Bauzeit - am 14. Oktober 2022 erfolgte der Spatenstich - hat das Wertstoffzentrum am 7. August die ersten Wertstoffe entgegengenommen. Es ist das erste gemeindeübergreifende Wertstoffzentrum in dieser Region und umfasst die Stadtgemeinde Allentsteig sowie die Marktgemeinden Echsenbach und Schwarzenau.

Foto: GV Zwettl

Auf 11.000 Quadratmetern Grundfläche wurde das Zentrum aus 1.800 Quadratmetern Betonfertigteil-Wänden, etwa 850 Kubikmetern Ortbeton, mit zirka 1.650 Quadratmetern Dachfläche und 400 Kubikmetern Asphalt errichtet. Die Bausumme umfasst 2,3 Millionen Euro.

Foto: Werbung

Neben dem Herzstück, der Wertstoffsortierhalle mit zwölf überdachten Containern und zwei Reservestellflächen, gibt es eine Lagerfläche für Strauch- und Baumschnitt sowie für Gras- und Grünschnitt. Im Außenbereich befindet sich eine Müllinsel mit einem Tierkörpersammelcontainer, Glassammelcontainer und Altkleidercontainer.

Foto: Werbung

Entsorgung und Wiederverwertung

Das Wertstoffzentrum Bernschlag nimmt eine breite Palette von Wertstoffen an, darunter gebrauchsfähige Alttextilien und Schuhe, Altspeisefett und -öl, Baum- und Strauchschnitt, Elektro-Altgeräte, Eisenschrott, Flaschenglas (weiß oder bunt), Folien, Getränkeverbundkartons (Tetrapak), Gasentladungslampen, Matratzen, Holz, Kanister (leer), Kartonagen, Kühl- und Klimageräte, Styropor, Problemstoffe, Siloplanen, Sperrmüll bis 2 m²/Tag sowie Toner und Tintenpatronen.

Foto: GV Zwettl

Mit einer Kostenbeteiligung werden Gewerbekühlgeräte, Restmüll, Bauschutt, Eternit, Mineralwolle und Reifen mit oder ohne Felgen entgegengenommen.

Das Wertstoffzentrum Bernschlag stellt eine wegweisende Initiative für die Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit in der Region dar und bietet eine effiziente Möglichkeit zur Entsorgung und Wiederverwertung von Wertstoffen. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer sauberen und umweltfreundlichen Zukunft für die Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Schwarzenau.

Foto: Werbung

An drei Tagen der Woche ist zur Entsorgung geöffnet:

Montag von 13 bis 18 Uhr,

Mittwoch von 8 bis 11 Uhr und Freitag von 13 bis 18 Uhr.