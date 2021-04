GRANDER® schmeckt nach mehr.

Leitungswasser mit natürlicher, biologisch wertvoller Qualität

Wo immer Wasser in seiner ursprünglichen Form vorkommt und seinem natürlichen Lauf folgen kann, verfügt es über eine hohe natürliche Kraft und Regenerationsfähigkeit. Es ist sprudelnder Quell der Vitalität und Lebenskraft. Genau so, wie wir es uns wünschen. In Rohre gepresst und in Leitungen über weite Strecken gepumpt und negativen Umwelteinflüssen wie Strahlungen und Elektrosmog ausgesetzt, verliert unser Wasser jedoch seine Kraft und Lebendigkeit. Die Wasserbelebung – entdeckt und entwickelt von Johann Grander – strukturiert das Wasser auf natürliche Weise und gibt ihm dadurch seine Kraft und Widerstandsfähigkeit zurück.

Wasser besitzt die Fähigkeit, Informationen zu speichern und zu übertragen – selbst ohne direkten Kontakt. Diese physikalische Einzigartigkeit legte der Tiroler Johann Grander, der Entdecker der Wasserbelebung, bereits 1979 dem Grundprinzip der Wasserbelebung zugrunde. Die GRANDER®- Wasserbelebung ist ein Naturverfahren, das durch die Verbesserung der Wasserstruktur die Selbstreinigungs- und Widerstandskraft des Wassers stärkt und dadurch ein stabiles Immunsystem im Wasser schafft.

So wirkt die GRANDER®-Wasserbelebung

Die GRANDER®-Wasserbelebung arbeitet nach dem Naturprinzip – ohne Strom und ohne Chemie sowie service- und wartungsfrei. Die GRANDER®-Wasserbelebungsgeräte sind mit dem GRANDER®-Wirkmedium – einem Wasser von ganz besonders hoher innerer Ordnung und Struktur – gefüllt. Dieses Wirkelement überträgt seine hohe Ordnung auf das unbelebte Wasser und bringt das Leitungswasser dadurch in einen optimal strukturierten Zustand. So wird es wieder lebendig und kraftvoll, kann sich selbst reinigen und regenerieren und wird auf natürliche Weise stabilisiert und biologisch aufgewertet.

Natürliches Verfahren, große Wirkung

Es beginnt mit der erfrischenden Dusche am Morgen und endet bei der bekömmlichen Tasse Tee am Abend. GRANDER® belebtes Wasser bedeutet Genuss, Wohlbefinden, Vitalität und Umweltschutz. Wasser trinken ist angesagt, aber es soll nicht nur irgendein Wasser sein, sondern Wasser allerbester Qualität.

Trinkgenuss für die ganze Familie:

GRANDER® schmeckt gut und tut gut

GRANDER® verleiht Speisen einen intensiveren Geschmack

GRANDER® schmeichelt der Haut und schont die Haare

GRANDER® lässt Pflanzen und Blumen sprießen

GRANDER® verringert Kalkablagerungen und Rostbildung und schützt die Heiz- und Klimaanlage

GRANDER® senkt Heiz- und Kühlkosten und spart damit Betriebskosten

GRANDER® entlastet die Umwelt durch geringeren Einsatz von Putz- und Reinigungsmitteln

Unkomplizierter Einbau, zuverlässige Funktion

Der Einbau der GRANDER®-Wasserbelebungsgeräte erfolgt direkt in die Hauptwasserleitung – alternativ werden auch Geräte für den Einzelanschluss, für Wohnungen und für den mobilen Gebrauch angeboten. Einmal eingebaut, arbeitet das GRANDER®-Wasserbelebungsgerät zuverlässig und ist frei von jeglichem Service- und Wartungsaufwand.

Was sagen die Anwender ?

Nachhaltige Entdeckungen verbreiten sich über die ganze Welt. Das gilt auch für GRANDER®-Wasser. Ausgehend von Johann Granders „Denkerhütte“ in den Tiroler Bergen hat sich ein weltweites Netzwerk aus privaten Anwendern und gewerblichen Nutzern gebildet: vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, vom Westen bis in den Osten. Ob die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule in Wien, die HTL in Mödling, das Landesklinikum Baden oder das Seaport Hotel in Boston, die beliebten Libby's Ananas aus Bangkok, die Avocado-Plantage in Spanien - alle Anwender sind sich einig: die bessere Wasserqualität spürt und merkt man.

GRANDER

