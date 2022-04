AutoEbner expandiert und feiert am 7. Mai Eröffnung

Toyota kommt mit dem Autohaus Ebner wieder nach Wiener Neustadt. Das renommierte Autohaus feiert am 7. Mai deshalb mit einem großen Fest die Eröffnung des mittlerweilen sechsten Ebner-Standortes. Am ehemaligen Toyota Frey-Gelände Ecke Wiener Straße/Stadionstraße in Wiener Neustadt wird nun, nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, sowohl der Vertrieb der Marke Toyota wieder aufgenommen, als auch eine moderne Fachwerkstätte mit Spenglerei und Lackiererei für alle Marken etabliert.

Foto: Autohaus Ebner

Offizieller Beginn um 10 Uhr

Ein umfangreiches Festprogramm erwartet Sie zur Eröffnung am 7. Mai. Freuen Sie sich bei freiem Eintritt auf Live-Musik mit den Edlseern und den Jungen Zillertalern!

Um 10 Uhr ist offizieller Beginn, bereits um 10:30 Uhr erfolgt im Bundesliga Corner der Ankick von Toni Polster. Jeder darf hier gerne mitmachen und sein Können zeigen.

Um 11 Uhr beginnt das Festprogramm im großen Festzelt mit der offiziellen Eröffnung durch den Inhaber der Auto Ebner Gruppe Andreas Leodolter sowie einem Rahmenprogramm mit dem Cheerleading Team Austria, gefolgt von einem Live-Auftritt der Edlseer und am frühen Nachmittag der Jungen Zillertaler.

Selbstverständlich sind bereits ab 7. Mai auch Probefahrten mit den neuesten Toyota-Modellen wie dem neuen Toyota Aygo X möglich. Die gesamte Toyota Modellpalette steht am neuen Standort für Sie bereit.

Foto: Autohaus Ebner

Große Eröffnungstombola

Um 17 Uhr startet die große Eröffnungstombola, bei der als Hauptpreis ein Toyota Aygo X im Wert von 18.000 Euro winkt. Zusätzlich werden 10 weitere sensationelle Hauptpreise, jeweils mit einem Wert von mindestens 500 Euro, live vor Ort verlost. Dabei zu sein zahlt sich also in jedem Fall aus.

Außergewöhnlich viele Marken auf sechs Standorten

Mit der Übernahme des ehemaligen Toyota Frey-Standortes in Wiener Neustadt umfasst die Autohaus Ebner-Gruppe mittlerweile sechs Standorte im südlichen Niederösterreich und in Eisenstadt. Andreas Leodolter setzt mit den Marken Opel, Toyota und Hyundai an den drei Standorten in Brunn am Gebirge, Oeynhausen und Felixdorf, Jeep in Oeynhausen und den Marken Renault und Dacia in Baden beziehungsweise Eisenstadt auf eine Mehrmarkenstrategie und sieht sich als automobiler Nahversorger im Osten Österreichs. Ein weiteres Wachstum wird von Leodolter nicht ausgeschlossen.