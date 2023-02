MUREXIN: Bauchemie aus Niederösterreich

Weitere Produktionsstätten betreibt das niederösterreichische Traditionsunternehmen im ungarischen Szekszárd, in Mühlheim am Main in Deutschland und im slowenischen Puconci. Murexin Produkte sind in rund 30 Exportmärkte durch Direktvertrieb, Distributionspartner oder mit etablierten Tochtergesellschaften erhältlich.

Murexin ist für Bau-Profis der Partner für perfekt abgestimmte Produkte und Systeme. In sechs Haupt-Produktsparten finden sich rund 3.000 Produkte für Fliesen- und Bodenleger, Beschichter, Abdichter und Maler. Die Sparte Estrich- und Mörteltechnik umfasst klassische Baustoffe, Wärmedämmschüttungen und Produkte zur Instandsetzung. Der hohe Anspruch an Qualität beschränkt sich bei Murexin nicht nur auf Rohstoffe, Herstellverfahren und Produktvielfalt: Ökologie und Nachhaltigkeit sind Kernthemen.

Der Wunsch nach stetiger Weiterentwicklung, Zukunftsorientierung und Neugierde treiben die etwa 480 motivierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die Qualität der Produkte und Prozesse ständig zu verbessern. Die Anliegen der Kunden und ihre Versorgung mit hochwertigen Bauchemieprodukten stehen im Zentrum aller Aktivitäten. Murexin ist als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet und steht für kompetente Betreuung und Service auf hohem Niveau – zusammen wird Beständiges geschaffen. Zusammenhalt, Erfahrungsaustausch und Weiterbildung werden im beruflichen Alltag gelebt und tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.

Als Unternehmen der Schmid Industrieholding GmbH ist Murexin in einem traditionsreichen, österreichischen Konzern beheimatet. Zu dieser Familie zählen u. a. Unternehmen wie Austrotherm, Baumit, Furtenbach, Wopfinger Transportbeton, Lorencic oder Ortner.

