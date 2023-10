Blick hinter die Kulissen

BG Babenbergerring

Für das BG Babenbergerring ist seit über 350 Jahren der Lernerfolg seiner Schülerinnen und Schüler das oberste Ziel. Deshalb fördern und fordern wir die individuellen Interessen und Talente unserer Schülerinnen und Schüler und bieten über 100 Zusatzangebote an: Von Schauspiel in der Fremdsprache über Kunst, Schach, Musik bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Neu ist ein zusätzliches Fach in der 3. und 4. Klasse, das je nach Wahl den vorhandenen Informatikunterricht vertieft oder in den Bereichen Gesellschaft, Kommunikation, Kunst und Naturwissenschaft zum Forschen bzw. selbst Hand-Anlegen inspiriert. Der Tag der offenen Tür findet am 21. Oktober von 9 bis 12 Uhr statt.

www.bg-bab.ac.at

BRG Gröhrmühlgasse

So soll das neue BRG Gröhrmühlgasse aussehen. Foto: Ederer Haghirian Architekten ZT-GmbH

Das BRG startet mit September 2024 wieder in der Gröhrmühlgasse 27. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gymnasium über das modernste Schulgebäude der Region mit einem großzügigen Raumangebot verfügen. Von den Bildungswegen bietet es auf Basis einer fundierten Allgemeinbildung das Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt und den Zweig mit Medieninformatik und Geometrischem Zeichnen. Besonderes Augenmerk wird an dieser Schule auf die individuelle Begabungs- und Talententwicklung gelegt. Das BRG bietet am 10. November von 8-13.30 Uhr einen Tag der offenen Tür (noch im Containerbau – Stadionstraße 1D) mit Schulführungen in Kleingruppen an.

www.brg.at

BG Zehnergasse

Im BG Zehnergasse gibt es vier verschiedene Schulformen: Sport, Wirtschaft, Sprachen und Kunst. Foto: zVg

Insgesamt gibt es am BG Zehnergasse vier verschiedene Schulformen: Sportgymnasium, Wirtschaftsgymnasium, Sprachengymnasium und Kunstgymnasium. Diese Schulformen stehen auf einem starken Fundament der Allgemeinbildung und der Förderung von Talenten, Interessen und Neigungen nach dem Motto: Stärken stärken, die Welt verstehen und Neugierde erhalten, mit Freude und Freunden lernen. Besonders viel Wert wird auf eine gelebte Gemeinschaft, respektvolles Miteinander und gegenseitige Wertschätzung gelegt. Heuer gibt es von 8. bis 10. November Tage der offenen Tür mit Führungen. Weitere Informationen zur Schule gibt es auf der Website: www.bgzwn.at

Gymnasium Katzelsdorf

Das Lernen in und mit der Natur spielt im Privatgymnasium Katzelsdorf eine große Rolle. Foto: zVg

Das Privatgymnasium in Katzelsdorf punktet mit seiner familiären Atmosphäre und der Lage mitten im Grünen. Lernen in und mit der Natur wird hier großgeschrieben. Schüler und Schülerinnen verbringen sowohl im Unterricht als auch bei der Nachmittagsbetreuung viel Zeit im Schulgarten. Das Angebot des Gymnasiums in der Unterstufe umfasst vier Schwerpunkte: Musik, Biowissenschaften, Move&Learn und Worte.Wissen.Wunder. Die Schüler der Oberstufe besuchen entweder das Gymnasium mit Fokus auf Sprachen oder das Oberstufenrealgymnasium mit psycho-sozialem Schwerpunkt. Tag der offenen Tür am 20. Oktober, 13-17 Uhr . Voranmeldung erforderlich: 02622/ 78402

www.gymkatzelsdorf.net