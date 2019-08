Zum Abschluss des Festivalsommers wollen wir am Freitag, 30. und Samstag, 31. August 2019 bei einem gemütlichen Sommerfest am Hauptplatz den Bunten Sommer in Korneuburg ausklingen lassen.



Beim Freiluft-Kunstfestival im Herzen der Stadt, am Freitag den 30., werden über 30 KünstlerInnen ihre Werke präsentieren und teilweise auch vor Publikum malen. Kinder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich mit dem Pinsel zu versuchen.

Freuen Sie sich, bei freiem Eintritt, über diese einzigartige Freiluftausstellung, bestaunen Sie die ausgestellten Objekte, fachsimpeln Sie mit den KünstlerInnen vor Ort oder genießen Sie einfach dieses unglaubliche Flair rund um den Rattenfängerbrunnen. Schöner kanns auch am Montmartre nicht sein! Ein Flair von Paris mit ZOË lautet es an diesem Abend. Lassen Sie sich von ZOË mit einem Flair von Paris verzaubern, mitreißen und romantisch berühren! Die Musikerin sorgt mit ihren französischen Chansons bei freiem Eintritt für stimmige Unterhaltung.



Am Samstag, 31. August laden wir von 14 Uhr bis 22 Uhr alle ein, die gerne einen geselligen Tag verbringen möchten. Ab 14 Uhr heizen die Jungs von "Wiener Wahnsinn" bei einem Live Konzert so richtig ein.

Der wohl beste Austropop Export aus der Donaustadt wird alles für ein richtiges Sommerfest mitbringen.



Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Christian Gepp wird um 18 Uhr wird die Stadtmusik Korneuburg ein Platzkonzert spielen. Circus Pikard lädt ebenfalls nach der Begrüßung in die größte

Open Air Manege des Landes. Nutze die Gelegenheit und erlebe spektakuläre Akrobatik und einzigartige Artisten hautnah. Das Sommerfest endet um 22 Uhr mit einer fulminanten Feuershow aller Artisten des Circus Pikard.



Freitag, 30. August 2019

12.00 - 21.00 Uhr Lange, bunte Einkaufsnacht

15.00 - 21.00 Uhr Künstlerausstellung Montmartre

18.00 - 21.00 Uhr ZOE live in Concert

Samstag, 31. August 2019