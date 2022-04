Pünktlich am 14. Februar eröffnete im „Stadtquartier“ in Wieselburg ein spannendes Gastronomiekonzept: eine Kombination aus Bäckerei, Konditorei und verlängertem Wohnzimmer. „das Valentin“ trägt die Handschrift der Petzenkirchner Unternehmerfamilie Haubenberger und soll speziell die lokale After-Work-Szene bereichern.

Genussaffinen im Mostviertel braucht man „Haubis“ nicht extra vorzustellen. Die Backstuben überzeugen mit gut sortierter, ofenfrischer Top-Qualität und die Cafés sind beliebte Treffpunkte für den schnellen Kaffee zwischendurch genauso wie für eine gemütliche Runde. Das Frühstück im „Haubiversum“ gilt inzwischen als legendär, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das Team rund um Geschäftsführer Anton Haubenberger einen neuen Genussmoment für Haubis entdeckt: das verdiente Gläschen nach Dienstschluss, begleitet von feinen Kreationen auf dem Teller. Im „das Valentin“ erstreckt sich das kulinarische Angebot vom variantenreichen Frühstück hin zum ideenreichen Snack am Abend.

Gereicht wird, was in geselliger Runde mundet und durchaus zum gemeinsamen Genießen einlädt. Dazu Anton Haubenberger: „Meine Frau und ich lieben die mediterrane Aperitifkultur. Ein herausragendes Weißbrot, ein tolles Olivenöl, ein Glas Wein ... es gibt Momente, da braucht Genuss nicht viel mehr.“ Beim Brot schöpft Haubis ja selbst aus dem Vollen, für die übrigen Komponenten werden renommierte und neu entdeckte Betriebe aus der Region und darüber hinaus aktiv. Und so ist „das Valentin“ ein bisschen Bar, ein bisschen Bistro und natürlich Backstube.