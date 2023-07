Der Schlüssel zur Immobilienbranche

Die Immobilienwirtschaft eröffnet auch weiterhin sehr attraktive Karrierechancen – im Wettbewerb bestehen aber mehr denn je nur fundiert qualifizierte Expertinnen und Experten. Ob Verwalter:in oder Makler:in: Richtig spannend wird es in der Immobilienbranche erst mit der Befähigungsprüfung. Damit die auch klappt, empfehlen zwei ausgewiesene Branchenprofis – Georg Edlauer als Lehrgangsleiter und Christine Weber als Trainerin – den Vorbereitungskurs des WIFI.

Was macht denn einen Vorbereitungskurs zur Befähigungsprüfung für Immobilienverwalter:innen und -makler:innen so wertvoll? Und was hat hier das WIFI anderen voraus?

Weber: Das Herausragende am Vorbereitungskurs des WIFI ist die Kombination aus Theorie und Praxis. Vortragstage mit praxisbezogenen Beispielen vertiefen die Inhalte in Workshops. Teilnehmer:innen lernen die Materie nicht bloß auswendig – sie verstehen sie. Mit dem Ergebnis, dass 85 Prozent der Kursteilnehmer die Befähigungsprüfung bestehen. Der Kurs ist die ideale Basis für eine erfolgreiche Prüfung und auch für die zukünftige Tätigkeit in der Branche.

Sind auch neuere Trends am Immobiliensektor ein Thema?

Edlauer: Genau das ist unser Anspruch. Die Ökologisierung des Wohnens erfordert ganz aktuelles Wissen etwa zu Heizungssystemen. Ohne das kommt man heute in der Praxis nicht mehr aus. Oder ein anderer Trend: Früher haben gefördert errichtete Wohnungen für uns kaum eine Rolle gespielt, heute begegnen wir dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz auf Schritt und Tritt.

Wie aufwändig gestaltet sich der Vorbereitungskurs?