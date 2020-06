Der heurige Sommer sieht für viele anders aus als ursprünglich geplant. Statt in die Ferne zu reisen verbringen viele ihre Urlaubstage daheim. Wenn Sie Ihre freie Zeit nutzen möchten, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, dann ist das WIFI-Sommerprogramm genau richtig für Sie! Hier können Sie aus einem bunten Strauß an Angeboten den für Sie passenden Kurs wählen – vom Ein-Tages-Wissensupdate bis zu mehrwöchigen Lehrgängen ist alles dabei. Im heurigen, besonders umfangreichen Sommerprogramm finden sich auch viele Kurse, die als eLearning-Format oder als Webinar konzipiert wurden. So können Sie bequem von zu Hause aus lernen – etwa mit dem Notebook im Garten.

Das Angebot – so vielseitig wie Sie!

Im Bereich Technik gibt es viele Angebote zu den Themen AutoCAD, Schweißtechnik, Automatisierungstechnik und Arbeitnehmerschutz. Gestalten Sie Webseiten mit „WordPress“ im gleichnamigen Kurs oder lernen Sie eine neue Sprache im Kurs „Italienisch für die Reise“. Interessierte an Buchhaltung und Personalverrechnung kommen im Sommer auch auf ihre Rechnung und können ihr Wissen am WIFI NÖ erweitern und vertiefen. Business-Know-how können Sie sich etwa in den Kursen „Mission Possible - Meine Strategie für eine erfolgreiche Zukunft“, „Die Kunst des emotionalen und bildhaften Selbstmarketings“ sowie im Kurs „Führen braucht Persönlichkeit“ aneignen.

Auch die kreativen Köpfe bekommen im Sommer die Gelegenheit, ihre Künste zu verfeinern z.B. bei den Kursen „Zeichnen“, „Adobe Creative Suite“ oder beim „Schreiben für Blog und Social Media“. Für gesundheitsbewusste Menschen gibt es einen WIFI-Tageskurs, der sich mit „Innovativer Naturkosmetik“ und deren Beratung und Anwendung beschäftigt sowie einige Massagekurse im Juli und August. Ebenfalls im Sommer startet der neue Lehrgang Wald und Gesundheit, der in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten veranstaltet wird und den Wald als Therapie- und Arbeitsort für Interessierte öffnet.

Alle Sommerangebote und das Programm zum Download finden Sie auf: noe.wifi.at/sommer

