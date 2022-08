Design-Kolleg für Kreative in St. Pölten

Aufbaulehrgang für Design setzt auf die Schwerpunkte Produkt- und Innenraumgestaltung. Den Schüler:innen stehen die modern ausgestatteten

Lehrwerkstätten des WIFI Niederösterreichs und der New Design University zur Verfügung: damit kreative Ideen im Hand umdrehen handwerklich umgesetzt werden können. Neben fachtheoretischem Wissen liegt der Fokus auf der Vermittlung praktischer Fertigkeiten. „Durch diese außergewöhnliche Vernetzung und der Kombination von Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft entsteht ein hohes Bildungsniveau“, freut sich auch Direktor Mag. Johannes Zederbauer.

Die zweijährige duale Ausbildungsform für Design richtet sich an Absolvent:innen einer Fach- oder Meisterschule oder Maturant:innen. „Viele unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus der Praxis, hier können sie voneinander lernen: Tischler haben beispielsweise andere Sichtweisen als AHS-Absolventen, davon profitieren hier alle“, so der Schulleiter Zederbauer. Durch zahlreiche Realprojekte, Gastvorträge und Exkursionen werden die neuesten Trends verfolgt. Dadurch kann das Wissen gefestigt sowie zahlreiche neue kreative Eindrücke gewonnen werden.

Wer sich nach dem Kolleg noch weiterbilden möchten, kann an der New Design University ein aufbauendes zweijähriges Bachelorstudium in den Bereichen „Innenarchitektur & 3D-Gestaltung“ und „Design, Handwerk & materielle Kultur”, anschließen. Damit werden Absolvent:innen zu einer gesuchten Fachkraft am Arbeitsmarkt.

Weitere Informationen:

www.designkolleg-stp.ac.at

INFO-Veranstaltung: 16.8.2022 (16 Uhr), online