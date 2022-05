Dritter Ausbilderkongress: Expertentreffen rund um Ausbildung & Lehre

Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker hat beim Ausbilderkongress einmal mehr betont, wie wichtig die Rolle der Lehre für die Zukunft Niederösterreichs ist: „Die Lehrlinge von heute sind die gesuchten Fachkräfte von morgen. Das WIFI NÖ als das Zentrum für Aus- und Weiterbildung bietet deshalb unter dem Motto ‚Fachkräfte? Machen wir.‘ auch ein vielfältiges Angebot für Lehrlinge an.“

Unterschiedliche Ausbildungsmodelle wie beispielsweise das Nachholen des Lehrabschlusses, Werkmeisterschule, Diplomlehrgang oder Fachakademie bieten die Möglichkeit, individuelle Ausbildungswege vor, während oder nach der Lehre zu gehen.

Jede zehnte Stelle in NÖ kann nicht besetzt werden. Eine von der WKNÖ beauftragte Studie zum Thema „Fachkräftemangel in Niederösterreich“ zeigt deutlich, wie hoch der derzeitige Bedarf an Fachkräften in Niederösterreich ist: Denn rund jede zehnte Stelle kann nicht besetzt werden. Das entspricht etwa 45.000 Arbeitsplätzen. Genau hier setzt das WIFI NÖ an und bildet kompetente Mitarbeitende mit fachlichem Know-how aus. Außerdem sind Zusatzqualifikationen am NÖ Arbeitsmarkt sehr gefragt!

Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Den Höhepunkt beim Ausbilderkongress bildete der Vortrag von Markus Hengstschläger unter dem Titel „Die wichtigsten Zutaten für den Erfolg von morgen!“. Er zeigte Möglichkeiten auf, wie Ausbildung in Zukunft neu gestaltet werden kann und wie Potenziale gefördert werden können.

Der nächste Ausbilderkongress im Herbst 2023 ist bereits in Planung.

