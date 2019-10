„Angebote zur Fachkräfte-Entwicklung stehen bei uns immer an oberster Stelle“, erklärt Institutsleiter Andreas Hartl. „Wir stellen insbesondere in den nächsten Wochen zusätzlich ein breites Info- und Servicepaket für Ausbildungsbetriebe auf und laden damit ein, den sprichwörtlichen Stier bei den Hörnern zu packen. Als WIFI ist es unser Anspruch, konkrete Lösungen für den aktuellen, manchmal auch sehr akuten Bildungsbedarf zu entwickeln. Das ist beispielsweise mit der WIFI-Lehrlingsakademie oder dem Programm ´Lehrabschluss nachholen´ gelungen.“

Fit für den Lehrabschluss

Die erste Stufe für eine erfolgreiche Facharbeiter-Karriere bildet der Lehrabschluss. Das WIFI unterstützt Lehrlinge am Weg zur Lehrabschlussprüfung mit Vorbereitungskursen quer durch alle Branchen. Für Lehrlinge, die sich einen zusätzlichen Vorteil verschaffen möchten, bietet das WIFI mit der Lehrlingsakademie ein modulares Programm, um die wirtschaftlichen, persönlichen und sozialen Kompetenz zu stärken. Und dank „Lehre mit Matura“ können Lehrlinge auch die Matura absolvieren. Lehrlingen stehen damit alle Türen offen.

Karriere nach der Lehre

Mit dem Lehrabschluss ist der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Denn wo die Grenzen liegen, bestimmen Absolventen einer Lehre ausschließlich selbst. Egal ob Spezialisierung in Fachseminaren, Berufsreifeprüfung oder sogar akademische Lehrgänge: Das WIFI bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten für Facharbeiter zur Höherqualifizierung und Weiterentwicklung.

Service für Ausbildungsbetriebe

Nicht nur Lehrlinge selbst, sondern auch die Ausbildungsbetriebe sind im WIFI an der richtigen Adresse. Als Hot-Spot für Ausbildungsbetriebe hat sich der im Vorjahr erstmals angebotene Ausbilderkongress im WIFI St. Pölten erwiesen. Der Ansturm von Ausbildungsverantwortlichen aller Branchen übertraf die Erwartungen. Die Anmeldungen für den Ausbildungskongress 2019, der heuer am 6. November stattfinden wird, laufen bereits auf Hochtouren. Der Fachkongress, aber auch Angebote wie die Servicebroschüre für Ausbildungsbetriebe oder die Online-Informationen auf noe.wifi.at/fachkraefte sind eine Einladung an alle, die sich Ideen und konkrete Lösungen für die Lehrausbildung holen wollen und die Fachkräfte-Entwicklung aktiv und innovativ gestalten wollen.

Jetzt informieren unter noe.wifi.at/fachkräfte!

Kurs-Tipps

Ausbilderkongress

6.11.2019, WIFI St. Pölten

Millennials: Neues Mindset als wichtiger Treiber der Zukunft

6.11.2019, WIFI St. Pölten

Coding Contest

8.11.2019, WIFI St. Pölten

INFO-Veranstaltung Lehrabschluss nachholen

18.11.2019, WIFI St. Pölten