Für die Karriere - Jetzt über Aus- und Weiterbildung informieren!

Sie wollen sich einen entscheidenden Vorsprung in einer boomenden Branche verschaffen? Sie sind auf der Suche nach neuen Perspektiven oder möchten beruflich vorankommen? Für den beruflichen Fitness-Plan bietet das WIFI jetzt kostenlose INFO-Angebote zur Orientierung.

Weiterbildung neben dem Job

Die Gründe für Weiterbildung sind vielfältig. Viele wollen sich verändern und neu in ein Berufsfeld einsteigen, andere lieben Ihren Job und möchten noch effizienter und professioneller arbeiten. Die technologische Entwicklung bringt es mit sich, dass Abläufe, rechtliche Rahmenbedingungen und Software sich ständig weiterentwickeln. Laufende Weiterbildung ist daher für viele selbstverständlich geworden.

Auf die Qualität kommt es an

Das auf dem internationalen Qualitätszertifikat ISO 9001:2015 aufbauende WIFI-Qualitätsmanagement garantiert, unabhängig vom Veranstaltungsort, Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. WIFI-Abschlüsse wie Zeugnisse, Diplome und Zertifikate bescheinigen die Qualifikation und sind daher in der Wirtschaft anerkannt und geschätzt.

Jetzt INFOs einholen und anmelden

Wer eine längere Ausbildung plant, hat viele Fragen. Welche Voraussetzungen sind erforderlich, welche Lerninhalte erwarten mich, wie ist der zeitliche Ablauf und wie lässt sich die Kurs- und Lernzeit mit Beruf und Privatleben vereinbaren? In kostenlosen INFO-Veranstaltungen, die vom WIFI Niederösterreich online oder in Präsenz angeboten werden, geben Experten und Expertinnen Einblicke in Kursinhalte und beantworten alle offenen Fragen. Informieren Sie sich jetzt über aktuelle INFO-Termine und melden Sie sich gleich an!